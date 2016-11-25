Darbe komisyonuna bilgi veren tümgeneral: FETÖ’nün Cumhurbaşkanıyla problemi vardı

Eski Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral İbrahim Aydın, 15 Temmuz darbe girişimiyle Türk ordusunun hedeflendiğini savunarak, "Büyük bir algı yönetimiyle Türk ordusu Türk milletine boğdurulmak istenmiştir. Ne yaptılar? Türk ordusu ile milletin arasına kan soktular" dedi. Aydın, “"FETÖ yapılanmasının Sayın Cumhurbaşkanımızla problemi vardı ona karşı darbe girişiminde bulundu. Ama sadece bununla da açıklanacak konu değil” ifadelerini kullandı.

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, 2012-2015 yılları arasında Jandarma İstihbarat Başkanı olarak görev yapan emekli Tümgeneral İbrahim Aydın'ı dinledi.

“Cumhurbaşkanımızla problemi vardı”

‘FETÖ’ yapılanmasının cumhurbaşkanıyla problemi olduğunu ve ona karşı bir darbe girişiminde bulunmasının yanı sıra Türk ordusunun da hedef alındığını vurgulayan Aydın şunları söyledi:

"FETÖ yapılanmasının Sayın Cumhurbaşkanımızla problemi vardı ona karşı darbe girişiminde bulundu. Ama sadece bununla da açıklanacak konu değil. Bu girişimi, bu tür yapılanmaları kullanan üst aklın, küresel emperyalist güçlerin ülkemizde devreye soktuğu, Türk milletini hedefleyen bir hamledir diye düşünüyorum. Sebeplerden biri sayın cumhurbaşkanının belki yönetimden uzaklaştırılması veya başka bir zulme uğratılması. Ancak bir başka göz ardı edilmemesi gereken husus, Türk ordusu Türk milletine vurdurulmak istenmiştir. Haini içerden çıkartılmak suretiyle. Büyük bir algı yönetimiyle Türk ordusu Türk milletine boğdurulmak istenmiştir. Asıl neden olarak bunu görürüm. Ordu devletin temasının temel güvencesidir. Bayrağımızın, göğümüzün temel güvencesidir. Evimizdeki ırzımızın temel güvencesidir ordu. Ordu ortadan kaldırıldığında bunlar sıkıntıya düştü demektir. Sayın cumhurbaşkanı hedeflendiği kadar bence bir başka tuzakla Türk ordusu da hedeflenmiştir. Neden Türk ordusunun hedef alındığını da ifade etmiş oluyorum. Bu saldırıyı jeopolitik bir saldırı olarak görüyorum. Bir taraftan cumhurbaşkanı diğer taraftan ordumuza yapılan bir zulmün kalkışmasıydı diye düşünüyorum."

“O polisler özel seçildi”

15 Temmuz'la Türk ordusu ile millet arasına kan sokulmasının arzu edildiğine ifade eden Aydın şöyle dedi:

"Ne yaptılar? Türk ordusu ile milletin arasına kan soktular. Türk ordusu ile siyasetin, polisin arasına kan soktular. Bunu arzu ettiler. PKK'nın milletimizin arasına kan sokma girişimi yok mu? Burada da kurumlar arasına kan sokma girişimi vardır. Gölbaşı'ndaki polisler özel seçilmiştir. Yüce meclis tesadüfen seçilmedi. Saraya desteğe giden insanlara ateş edilmesi tesadüfen seçilmedi. Bunu yapan yada yaptıranların araya kan sokma derdi vardı.”

“14 Temmuz ruhu”

Aydın, "Bu 14 Temmuz ruhuna yapılmış bir saldırıdır bu anlamda. 14 Temmuz milletin bütün milli gücün unsurları asker polis MİT kamu bürokrasisi millet devlet siyaset el ele vermiş PKK ve FETÖ ile mücadele ediyor. Hiç olmadığı kadar kurumlar arası anlayış ve eylem birliği var. Bir eylem ve operasyonel birliktelik var. PKK'nın şehir kalkışmalarındaki mücadelede asker ve polisin birlikteliği örnekti. Milli gücün unsurlarının aynı şeytana taş atması rahatsız etti. Bu 14 Temmuz'daki ruha atılmış bir bombadır. O zaman buradan geriye döneceğiz ve birliktelik ruhuna döneceğiz. Kan dökme girişimini elimine edeceğiz" diye konuştu.