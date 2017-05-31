Darbe Komisyonu raporundan: Gülen, 1986'da Diyanet'e geri dönmek istedi, reddedildi

1981’de hastalığını ileri sürerek istifa eden Fethullah Gülen'in Diyanet’e 5 yıl sonra geri dönmek istediği "FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu" raporunda yer aldı. Raporda, göreve dönüş dilekçesi vererek İstanbul merkez vaizliğini isteyen Gülen’in başvurusunu Diyanet'in reddettiği belirtildi.

Karar'da yer alan habere göre, Diyanet kaynakları, Gülen’in göreve yeniden dönme talebinin o dönemki Diyanet yetkililerince geri çevrildiğini belirtti. Gülen’in dilekçe yazımından 2 buçuk ay önce gözaltına alındığını anımsatan kaynaklar, Gülen'in devlet nezdinde kendi konumunu meşrulaştırmak amacıyla Diyanet’e tekrar geçmeye çalıştığını kaydetti.

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu taslak raporunun 'FETÖ’nün kuruluş yıllarının anlatıldığı bölümünde, Gülen’in vaizlik görevine ilişkin Diyanet’in arşiv kayıtlarına yer verildi. Buna göre Gülen, Çanakkale merkez vaizi iken kalp rahatsızlığı nedeniyle görevine devam edemeyeceğini beyan ederek 20 Mart 1981 tarihinde istifa etti. Gülen, istifa dilekçesinde “4 yıldan beri devam eden kalp rahatsızlığım, son 6 aydan bu yana şiddetini artırdığı iki heyet ve buna munzam muhtelif raporlarla tespit edilmiştir. Binaenaleyh, vazife yapamadan maaş almak beni ruhen iz’aç ettiğinden istifamın kabulünü müsaadelerinize arz ederim” ifadelerine yer verdi. Diyanet’ten ayrıldıktan sonra sivil kimliğiyle liderliğini üstlendiği FETÖ’nün devlet içindeki kadrolaşmasını hızlandıran Gülen, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından ismi aranan şahıslar listesinde yer aldığı gerekçesiyle 13 Ocak 1986’da Burdur’da polis tarafından yakalandı. Bir gece nezarette tutulan Gülen, temasa geçilen Ege Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı’nın FETÖ elebaşısı hakkında herhangi bir soruşturma emrinin verilmediğini bildirmesi üzerine serbest bırakıldı. Gülen yıllarca 12 Eylül darbesini yapan cuntanın koruması sayesinde aranmasına rağmen yakalanmadı.

Gülen, gözaltına alınmasından 77 gün sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’na “Geçmiş hizmetlerimi tamamlamak ve teşkilattaki kudsi vazifeme devam edebilmek için; İstanbul ili merkez vaizi olarak görevime yeniden dönmek istiyorum” şeklinde dilekçe verdi. Komisyon raporunda, Gülen’in 31 Mart 1986 tarihli bu dilekçesine istinaden Diyanet’in olumlu ya da olumsuz bir kararına ilişkin herhangi bir belge görülmediği belirtildi. Ancak Karar’ın Diyanet kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gülen’in yeniden kuruma geçip İstanbul vaizi olma talebi dönemin Diyanet yetkililerince reddedildi. Gülen’in Burdur’da nezarete konulmasından 2 buçuk ay sonra söz konusu dilekçeyi yazdığına dikkat çeken Diyanet kaynakları, teröristbaşının konumunu meşrulaştırmak amacıyla yeniden Diyanet çatısı altına girmeye çalıştığını söyledi.

'FETÖ’nün ‘Hususileri' devreye girdi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Meclis Darbe Komisyonu’na gönderdiği rapora göre FETÖ hala aktif. Cezaevlerinde hiyerarşik yapı kuruldu, ‘Hususiler’ adı verilen üst düzey isimler Pensilvanya’yla temas halinde. Örgüt, üyelerini diri tutmak için yeni darbe ve suikast olacak mesajları veriyor. Raporda, darbe girişimi sonrası FETÖ’nün faaliyetleri ve örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı yöntemler tek tek anlatıldı. Buna göre yurt içi ve dışında farklı yöntemler uygulanıyor. Raporda FETÖ’nün mevcut yapılanmasını koruyabilmek kurduğu özel birimi ‘hususilerin’ devrede olduğu belirtiliyor. ‘Özel illegal yapılanma’ olarak adlandırılan hususiler için ‘polis, asker, MİT ve yargı teşkilatları içerisinde yer alan deşifre olmamış örgüt mensupları’ ifadesi kullanılıyor. Rapora göre hususiler doğrudan çete lideri Fetullah Gülen’le yaşayan ve özel kalemi Cevdet Türkyolu’na bağlı. Raporda örgütün yurtdışında okul adı altındaki yapılarda gücünü devam ettirdiği de ortaya konuyor.