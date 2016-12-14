Darbe Komisyonu CHP'den Birgül Ayman Güler hakkındaki disiplin raporunu istedi

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, CHP’den, Birgül Ayman Güler'in ihracı sürecinde hazırlanan disiplin kurulu raporunu talep etti. CHP’den verilen yanıtta MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı dinlemeyen komisyonun "hedef saptırmaya dönük çabaları"nın dikkat çekici olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP, Darbe Komisyonu’nun Birgül Ayman Güler’in partiden ihracı sürecinde hazırlanan disiplin kurulu raporunu istemesine sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır imzasıyla komisyona gönderilen yazıda, Komisyon Başkanlığı’nın, çetenin faaliyetlerine yoğunlaşmaktan çok "hedef saptırmaya dönük çabaları"nın dikkat çekici olduğu belirtilerek "MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı’nı dinleme ihtiyacı duymayan Komisyon Başkanığı’nızın partimizce başlatılan bir disiplin soruşturmasına odaklanması manidar bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından Meclis’te kurulan Darbe Komisyonu CHP 24. Dönem İzmir Milletvekili Güler’in partiden ihracı sürecinde hazırlanan disiplin kurulu raporunu CHP’den talep etti. CHP’nin talebe karşılık verdiği yazıda sert ifadeler kullanıldı.

"Rapor hazırlanmadı"

Komisyon Başkanlığı’na gönderilen yazıda Güler’in panelde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığı, soruşturma sürerken Güler’in istifası nedeniyle dosyanın işlemden kaldırıldığı ve bu nedenle hazırlanmış bir disiplin kurulu raporu bulunmadığı bildirildi.

Yazıda, CHP’nin 'FETÖ'ye bakışının eskiden beri çok net olduğu, örgütün siyasi iktidar ve onun kontrolündeki devlet bürokrasisi tarafından el üstünde tutulduğu belirtildi.

"Manidar bulunmuştur"

Özellikle Komisyon Başkanlığı’nın, çetenin faaliyetlerine yoğunlaşmaktan çok "hedef saptırmaya dönük çabaları"nın dikkat çekici olduğunun belirtildiği yazıda şunlar kaydedildi: "Terör örgütü liderinin karargahını ziyaretgâh haline getirip yüz sürmek için sıraya giren milletvekillerinin fotoğrafları gazetelerde yayımlanmışken, bunları dinleme ihtiyacı duymayan, dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman’ın 2010 HSYK seçimlerinde Ahmet Hamsici’ye 'önümüzde 4 yıl var, ortaklığı baştan bozamayız' diyerek, bu çeteyle ittifakı açıkça ikrar ettiği iddialarına kulak tıkayan, Sayın Davutoğlu’nun çete merkezini neden ziyaret ettiğine ilgisiz kalan, MİT Müsteşarı ve Genel Kurmay Başkanı’nı dinleme ihtiyacı duymayan Komisyon Başkanlığınızın partimizce başlatılan bir disiplin soruşturmasına odaklanması manidar bulunmuştur."