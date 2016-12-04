Darbe Komisyonu Başkanvekili, Gülen ve Papa buluşmasında Bülent Ecevit'i işaret etti

AKP Manisa Milletvekili ve TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, bir süre önce yaptığı açıklamalarda dile getirdiği, Fethullah Gülen ve Papa 2. Jean Paul görüşmesine aracılık eden kişinin eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit olduğunu iddia etti. Özdağ, arabuluculuğu kimin yaptığına dair komisyona verdikleri dilekçenin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Vatikan'a gönderileceğini açıkladı. Özdağ, "Aynı zamanda arabuluculuk yapanlar var. Arabuluculuğun kimin yaptığına dair komisyona dilekçe verdim. Komisyon, bunu Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Vatikan'a gönderecek ama bir hafta önce Bülent Ecevit ile İstanbul'da önemli bir görüşme yapıp gittiğini biliyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nermin Uçtu ve Ersan Erdoğan'ın haberine göre, AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda geçtiğimiz günlerde, Fethullah Gülen ve Papa 2. Jean Paul görüşmesini gündeme getirdi. Komisyonda, Papa ve Gülen görüşmesine aracılık eden kişi hakkında, "Türkiye'de yer yerinden oynar, bu görüşmeye kimin aracı olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız" diyen Özdağ'a o kişi, Manisa Engelliler Derneği açılışının ardından gazeteciler tarafından soruldu. Milletvekili Özdağ, "Fethullah Gülen, Papa ile görüşmeye giderken vizeyi nereden aldı? Bir din büyüğü, İslam adına çıkan 'Mesihim, mehdiyim, kainat imamıyım' diyen Papanın ayağına gider mi? Şayet, Papa çağırdıysa niye ayağına gitti? Eğer kendisi randevu istediyse, bunun da araştırılması gerekiyor. Aynı zamanda arabuluculuk yapanlar var. Arabuluculuğun kimin yaptığına dair komisyona dilekçe verdim. Komisyon, bunu Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Vatikan'a gönderecek ama bir hafta önce Bülent Ecevit ile İstanbul'da önemli bir görüşme yapıp gittiğini biliyoruz. O zaman pasaportu umuma mahsus pasaporttu. Yeşil pasaport ve vize alması gerekiyordu. Vize ve yeşil pasaport nasıl verildi? Bunların hepsini İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları'na sorduk, cevap bekliyoruz" dedi.

"CHP'liler Gülen cemaatinin eliyle AK Parti'yi dövmeye kalktı"

CHP'nin Gülen cemaatine arka çıktığını ve AKP'ye karşı işbirliği yaptıklarını iddia eden Özdağ, merhum Kasım Gülek ve merhum Bülent Ecevit'in bu yapıya destek olduğunu iddia etti. Özdağ, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Aralık'tan bir hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen'e ait bir enstitüsünde Fethullahçılar ile toplantı yaptığını biliyoruz. Dışişleri Bakanlığı'na 'Kılıçdaroğlu bu toplantıyı gizli mi yaptı? Büyükelçiliğimizin elemanları katıldılar mı? Bu toplantılar da kimler vardı ve ne konuşuldu' diye dilekçe verdik. Bir de CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler'in disiplin dosyasını istedik. 'Biz, 30 Mart seçimlerinde paralelle işbirliği yaptık' dediği için partiden ihraç edildi. Bu dosya bizim için önemli. Tarihe ışık tutacak diye düşünüyorum. Kasım Gülek ve Ecevit bu yapıya destek olmuşlardır. Özelikle 30 Mart yerel seçimlerinde bu yapı CHP'yi destekledi. 17/25 Aralık'ta da CHP'liler 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' diyerek Ak Parti ile hesaplaşırken, Fethullah Gülen Cemaati'nin eliyle Ak Parti'yi dövmeye kalktı. Yıllardır sol bunlara 'F Tipi' diyordu, ama 'F Tipi' ile işbirliği yaptılar. Özellikle gerçek yüzleri ortaya çıktıktan sonra CHP'lilerin bunlarla işbirliği yapmasını izah etmek mümkün değil. Bunların dershaneleri ve okulları kapatılırken, bunların işmerkezlerine kayyum atanırken, CHP milletvekillerini orada gördük. Bunu da milletimizin takdirine sunuyorum."