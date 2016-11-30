Darbe Komisyonu Başkanvekili AKP'li Özdağ: Akar ve Fidan da gelsin, soruları cevaplasın

Darbe Araştırma Komisyonu'nun AKP'li Başkanvekili Selçuk Özdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Hava Kuvvetleri'nin bazı üst düzey yetkililerinin komisyona çağrılıp soruları cevaplandırması gerektiğini söyledi.

Selçuk Özdağ'ın Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bazıları aslan kesiliyor"

"Eski başbakanları komisyona davet etmeyelim. Soru hazırlayıp gönderelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da çağırmayalım. O zaman mesele siyasallaşıyor. Bakıyorsunuz, önceki Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ geldiği zaman CHP'li komisyon üyeleri soru sormuyor, Hilmi Özkök gelince her türlü soruyu soruyor. Bazılarında sessiz kalıyorlar, bazılarında aslan kesiliyorlar.

"Biz, ‘Genelkurmay Başkanı'nı, MİT Müsteşarı'nı komisyona çağırmayalım' demedik. Orgeneral Hulusi Akar'ı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, bazı üst düzey komutanları çağırmamız için Başbakan'dan izin alınması gerekir. Komisyon Başkanı Reşat Petek, Başbakan'la görüşeceğini söyledi.

"MİT TIR'larını da soracağız"

"Komisyonda, ‘Akar ve Fidan'ı davet mi edelim, yoksa soru mu gönderelim' tartışmaları da oluyor. Ben, şahsen komisyona gelip soruları cevaplandırmasından yanayım. Ama, gelmek istemez ve sorulara yazılı olarak cevap vermek de isteyebilirler. Örneğin eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel yazılı olarak soruları cevaplandırmak istedi.

"Akar ve Fidan'ın komisyona davet edilmesinden yanayım. Gelsinler, soruları cevaplandırsınlar. O geceyi yaşayan ve en önemli görevde bulunan iki kişinin ne olup bittiğini anlatması, bizleri bilgilendirmeleri gerekir. Eğer komisyona gelmeyeceklerse bile yazılı olarak soruları cevaplandırmalılar. Nasıl savcıya ifade verdilerse, bizim sorularımızı da cevaplandırabilirler. 15 Temmuz öncesi ve sonrasıyla ilgili ne sorular varsa, dershanelerden MİT'e ait olduğu öne sürülen TIR'lara kadar aklıma gelen ne sorular varsa soracağız."