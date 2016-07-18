Darbe karşıtı gösteriler üçüncü gününde meydanlar yine doldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, TSK içindeki cuntacı bir grubun darbe girişime karşı yaptığı sokağa çıkma çağrısı ardından vatandaşlar sokakta olmaya devam ediyor. Erdoğan, gün içinde yaptığı konuşmada meydanlarda buluşmaların hafta boyunca sürmesini isterken vatandaşlar saat 19.30 sularında büyükşehirlerin meydanlarında toplanmaya başladı. Ankara'daki vatandaşlar yine Kızılay Meydanı'nda toplanırken binlerce Gaziantepli de Demokrasi Meydanı'nda toplandı. İzmirli vatandaşlar Konak Meydanı'nda, İstanbullular da yine Taksim Meydanı'nda buluştu. Van, Hakkari, Muş, Kars, Iğdır, Mardin, Bingöl, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Bitlis'te de gösteriler sürüyor.

Kızılay'da protestolar devam ediyor

Trafiğe kapatılan Kızılay Meydanı'nda da vatandaşlar bekleyişlerini sürdürdü.

Halkın ellerinde Türk bayraklarıyla kadın erkek, çocuk yaşlı demeden kentlerin önemli meydanlarında sürdürdüğü tepkilere sivil topum kuruluşları da destek oldu.

Askeri kalkışmayı protesto eden vatandaşlar, hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attı.

Demokrasi Meydanı'nda "demokrasi çığlığı"

Gaziantep'te dün akşam AKP il başkanlığı önünde başlayan gösteriler, Demokrasi Meydanı'nda yoğunluk kazandı.

Binlerce kişinin Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişimine tepki gösterdiği kentte, bazı vatandaşlar sloganlar attı, bazıları ise Kuran-ı Kerim okuyarak birlik ve beraber için dualar etti.

Kilis'te de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa, Türk Kızılayı tarafından kumanya dağıtıldı. Sabah saatlerinden itibaren süren eylemlere Suriyeli mülteciler de destek verdi.

Malatya'da mehter marşlarıyla kutlama

Malatya'da darbe girişimini protesto edenler ise AKP il binası, Kapalı Çarşı ve hükümet konağına akın etti. Operasyonların ardından mehter marşları okuyan vatandaşlar, valilik önünde kutlamalar yaptı.

Mardin'de Suriyeliler'den tepki

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'in Midyat ilçesine yerleşen Suriyeliler, darbe girişimini protesto etti. "Bir bir bir, Suriye Türkiye bir" sloganları atarak, darbe karşıtı döviz ve pankartlar ile Türk ve Suriye bayrağı taşıdı.

Kırklareli'nde dün akşam AKP İl Başkanlığı önünde başlayan gösteriler, bugün Vilayet Meydanı'nda yoğunluk kazandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar ''Kırklareli burada darbeciler nerede'' şeklinde sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atıldı

Çanakkale İskele Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atarak sevgi gösterisinde bulundu.

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, Karesi Mehteran ekibinin çalıp söylediği marşlar eşliğinde, Anafartalar ve Kızılay Caddesi güzergahını kullanarak Balıkesir Valiliği önüne yürüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan burada dev ekranda vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını takip etti.

Yalova'da da vatandaşlar darbe girişimine tepki göstermek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Antalyalılar'a Mehter takımı eşlik etti

Antalyalılar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bekleyişini sürdürdü.

Ellerinde taşıdıkları darbe karşıtı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nı akşam saatlerinde tekrar doldurmaya başlayan Antalyalılara Büyükşehir Belediyesi tarafından çay, su ve kumanya ikramı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da meydanda marşlarla vatandaşlara eşlik etti.

Sakarya, Kocaeli, Bartın Zonguldak, Bolu ve Karabük'te binlerce vatandaş, askeri darbe girişimini protesto etmek amacıyla meydanlara akın etti. Askeri kalkışmaya karşı hükümete olan güvenlerini ifade eden vatandaşlar, hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek slogan attı.

Burdur, Isparta ve Muğla'da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, meydanlarda toplandı.

Bursa ve İzmir

Bursa'da, binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla Fomara Meydanı'na akın etti. Vatandaşlar, meydana kurulan dev ekranda, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuşmasını izledi.

Bu sırada zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar, açılan dev Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

İzmir'de vatandaşlar, darbe girişimini protesto etti.

Konak Meydanı'ndaki saat kulesi etrafında Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle toplanan binlerce İzmirli, dün gece olduğu gibi bugün de darbe girişimine tepki gösterdi.

Karadeniz'den ortak ses

Ordu'da toplanan çeşitli siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan gruptakiler, darbe girişimine ortak tepki gösterdi.

Darbe girişimine ortak tepki göstermek isteyen AKP, CHP, MHP, BBP, Saadet Partisi temsilcileri ile bazı sendika temsilcilerinin aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaştan oluşan gruplar, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.

Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin ile Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale , Kırşehir, Hatay ve Mersin'de de meydanlarda toplanan binlerce vatandaş da askeri darbe girişimini protesto etti.

Van ve Hakkari

Van'da Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle sloganlar eşliğinde darbe girişimini kınadı.

Cumhuriyet Caddesi'nden Maraş Caddesi'ne, oradan da Beşyol Meydanı'na gelen vatandaşlar, demokrasi nöbetini sürdürdü.

Erciş ilçesinde de hükümet konağı önünde toplanan binlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla slogan atarak darbe girişimini kınadı.

Şehitler için gıyabi cenaze namazı

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde Türk bayrakları ile toplanan vatandaşlar, darbe aleyhine slogan attı.

Samsun'da darbe girişimini protesto eden vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.

Çorum'da binlerce vatandaş, darbe girişimini protesto etti. Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AKP İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, mesleki ve sivil toplum örgütleri ile çeşitli sendikaların temsilcileri ile vatandaşlar, Hürriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Çankırı Valisi Mesut Köse, Belediye Başkanı İrfan Dinç, mesleki ve sivil toplum örgütleri ile çeşitli sendikaların temsilcileri ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'nda yapılan protestoya katıldı.

Sinop ve Kastamonu'da Türk bayrakları ile toplanan vatandaşlar, hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Amasya ve ilçelerinde darbe girişimine tepki amacıyla düzenlenen gösterilere binlerce vatandaş katıldı.

Oğlunu darbe ortamında doğurmak istemiyor

Mardin'de vatandaşlar, darbe girişimini protesto için sokak ve meydanları doldurdu, "çocuklarının darbe ortamında yaşamaması için" tepkilerini dile getirdi.

Darbe girişimine tepki göstermek için protestolara katılan 7 aylık hamile Şükran Işık, doğacak çocuğuna temiz bir gelecek bırakmak istediğini ifade ederek, evladına daha doğmadan bu ülkenin bayrağı altında yaşadığını hissettirmeyi amaçladığını söyledi.

Kefen giydiler

Şanlıurfa ve ilçelerinde meydanlara inen vatandaşlar, darbe girişimine gıyabi cenaze namazı kılarak tepki gösterdi. Gösterilere kentteki Suriyeli mülteciler de katıldı.

Siverek'teki gösterilere bazı vatandaşlar kefen giyerek geldi, kimi çiftçiler ise besledikleri develeri Türk bayraklarıyla süsleyerek gösterilere katıldı.

Düğün töreni iptal edildi

Niğde’de darbe girişiminde şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde görevli bir polis memuru, askeri darbe girişiminde çok sayıda şehit verilmesi nedeniyle bugün yapmayı planladığı düğün törenini iptal etti.

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Bilecik ve Kütahya'da da bir araya gelen vatandaşlar, darbe girişimine tepki gösterdi.