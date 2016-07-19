Darbe için Kosova’dan geldiği iddia edilen albay gözaltında

Balyoz davası sanıklarının ‘ kumpasın’ en önemli mimarlarından biri olarak gösterdikleri Cumhurbaşkanlığı eski Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Tanju Poshor, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin içinde yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü Kosovo Force (KFOR) atanan Tanju Poshor'un izin alarak Türkiye'ye geldiği ve darbe girişimden Ankara'da aktif rol oynadığı öne sürüldü.

Tanju Poshor'un çıkan çatışmalarda yaralandığı ve GATA'da bulunduğu belirtildi. Tanju Poshor'un yurtdışına kaçtığı öne sürülen yazar Tuncay Opçin ile telefon trafiğinin tespit edildiği iddia edilmişti.