Darbe günlükleri ifadeleri başlıyor

Görevdeyken suç işlemiş emekli asker nerede yargılanır?

Darbe Günlükleri'nin tam metni

143 kiralık kasa açılıyor

Mahkemenin önünde 3 yol var

Sivil mahkemede ilk darbe davası

Görmüş: Gelinen noktadan memnunum

'AKP'ye darbe girişimi' iddiası



Örnek: Haberler uydurma

Özden Örnek'in ismi "darbe günlükleri"yle gündeme gelmişti. Nokta dergisinde yayımlanan ve büyük tartışma yaratan "darbe günlükleri", Özden Örnek tarafından yalanlandı. Ancak 2. Ergenekon iddianamesinde, Örnek'e ait olduğu sabit görüldüğüt belirtilen günlükler de yer aldı.Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar, darbe girişimi iddialarına ilişkin dosyayı ana dosyadan ayırdılar.Bu yeni gelişmeyle birlikte "darbe günlükleri"yle ilgili soruşturma davaya dönüşebilecek. Ergenekon savcıları, "takipsizlik" kararı vermezlerse üç eski kuvvet komutanının ifadelerini aldıktan sonra olayla ilgili hazırlayacakları iddianameyi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek.Bu aşamada mahkeme ya iddianameyi kabul edip davaya kendi bakacak, ya konunun görev alanına girmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verip dosyayı Ankara'da sivil bir üst mahkemeye yollayacak ya da içeriğinin "darbe" zanlılarının suçlandıkları olay sırasında asker olmaları nedeniyle dosyayı askeri mahkemeye gönderecek.Eğer 13. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul edip davaya bakarsa, darbe girişimi ilk kez bir sivil mahkemede yargılanmış olacak.O dönem Nakta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Taraf gazetesi yazarı Alper Görmüş, kararı şöyle değerlendirdi:"Haber o dönem yeteri kadar önemsenmedi. Büyük gazetelerin yayın yönetmenleri sahte olduğunu söyledi. İleride mahçup olabilirsiniz, demiştim ama geldiğimiz nokta; haberden hukuki delile yükseldiği. Demokrasi isteyen bir yurttaş olarak çok memnunum. Altına imza attığım haberin bu noktaya gelmesinden memnunum."Nokta dergisinin 29 Mart 2007 tarihli sayısında, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'e atfedilen günlükler yayımlanmış, bu notlarda Jandarma Genel komutanı Şener Eruygur'un bazı arkadaşlarıyla birlikte 2004'te AKP'ye karşı "Sarıkız" ve "Ayışığı" adlı iki ayrı darbe planladığı, ancak dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün bu girişimlere karşı çıktığı kaydedilmişti.Emekli Oramiral Özden Örnek, kendisine ait olduğu öne sürülen günlükteki ''darbe girişimi'' iddialarını yalanlayarak "Komutanlığım döneminde hiçbir zaman günlük tutmadım. Böyle bir günlüğüm mevcut değildir. Haberler tamamen uydurmadır" açıklamasını yapmıştı.Özden sadece 1957-81 döneminde tuttuğu "hatırat" olduğunu belirterek, "Tutulan notlar günlük değil hatırattır. Bu dönemden sonra ve komutanlık sırasında günlük tutulmamıştır. Karargâhta günlük programlarım düzenli olarak kaydedilmekteydi. Günlük programlar ve ziyaretleri alıp bunlar üzerinden tamamen senaryo yazılmış" ifadesini kullanmıştı.Nokta dergisi Örnek'e ait olduğu öne sürülen ve daha önce de basında bir kısmı yayımlanan günlük notlarının 2003 yılı sonu ve 2004 yılı başlarına ait olan bölümlerini yayımlamıştı.