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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimiyle ilgili 5 bin 613 kişi tutuklandı

Darbe girişimine ilişkin operasyonlar devam ediyor

23 Temmuz 2016 21:25

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında 62'si polis, 5'i asker ve 179'u sivil olmak üzere toplam 246 kişi şehit düştü, 134'ü polis, 21'i asker, 2 bin 30'u sivil olmak üzere toplam 2 bin 185 kişi yaralandı.

Darbe girişimi dolayısıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında asker, polis, hakim, savcı, kaymakam ve kamu görevlilerinin bulunduğu 12 bin 652 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 292'si polis, 3 bin 649'u asker, bin 559'u hakim ve savcı, 20'si mülki idare amiri ve 93'ü ise sivil olmak üzere 5 bin 613 kişi çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Tutuklanan askerlerden 121'ini generaller oluşturuyor.

Adliyeye sevk edilenlerden 589 kişi hakkında adli kontrol kararına hükmedilirken, 224 kişi serbest bırakıldı. 6 bin 226 kişinin ise gözaltındaki işlemleri devam ediyor.

Darbe girişiminde bulunanlardan 24'ü ölü, 49'u da yaralı olarak ele geçirildi.

 

İstanbul’da rakam 2126’ya ulaştı

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında general, subay, astsubay, askeri hakim ve savcı, er, polis, özel güvenlik, 1 öğretmen ve 2 sivilin de bulunduğu 1908 kişi tutuklandı. Ayrıca darbe girişimi soruşturması kapsamında İstanbul genelindeki adliyelerde görevli 218 hakim ve savcı tutuklandı.

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