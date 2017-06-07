CHP milletvekili Musa Çam’ın Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiği Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, "Bütün ülkede, bir arada, özgürce yaşamanın özlemiyle" mesajını gönderdi. Gazetenin çizeri Musa Kart ise "Darbe girişiminin siyasi ayağı karikatüristmiş demedikleri için şanslıyım" dedi.

CHP milletvekili Musa Çam, gazetemizin tutuklu yazar ve yöneticilerini Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, "Bütün ülke, birbirini ötekileştirmeden, hep beraber bir arada özgürce yaşamanın özlemiyle..." derken; çizerimiz Musa Kart ise "Bize yöneltilen suçlamaların ne kadar haksız, mesnetsiz ve insaf ölçülerinden uzak ve bir o kadar da gülünç olduğunu gösterdi" mesajını paylaştı.

Murat Sabuncu: Sokrates savunmasının son kısmında şöyle söyler 'Artık vakit geldi ben ölmeye siz yaşamaya gidiyorsunuz, hangisinin daha iyi olduğunu tarih yazacak.' 7.5 aydır haksız olarak tutulduğumuz Silivri Cezaevi’nde bize bu iftirayı atanlar ülkede muhalif yazar, akademisyen, aydın bırakmayanlar bugün kendilerinin kazanmış olduğunu düşünebilirler ama tarih çok da geç olmayan bir zamanda doğruları yazacak. Bütün ülke, birbirini ötekileştirmeden, hep beraber bir arada özgürce yaşamanın özlemiyle...

Musa Kart: Gazetemizde yayımlanan dizi, içinde bulunduğumuz trajikomik tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Bize yöneltilen suçlamaların ne kadar haksız, mesnetsiz ve insaf ölçülerinden uzak ve bir o kadar da gülünç olduğunu gösterdi. Sevgili arkadaşlarım Kemal, Canan, Alican ve Sinan’a teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği ve gazetelerde her gün ilanları çıkan bir seyahat şirketini aramam önüme suç kanıtı olarak konuldu. Bodrum’da üç günlük bir tatil için rezervasyon yapmıştım. Bodrum yerine yedi aydır Silivri’deyim. Ama yine de ‘Darbe girişiminin siyasi ayağı karikatüristmiş’ demedikleri için kendimi şanslı buluyorum.