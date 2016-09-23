Darbe girişiminin planlandığı iddia edilen ev satılıyor

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlandığı öne sürülen Ankara'daki lüks daire 695 bin liraya satılığa çıkarıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; daireyi almak isteyen bir müşteri ile emlakçı arasında satış işlemleri başlatıldı. Alıcı, daire için bir miktar kaparo ödedi. Bir hafta içinde satış işlemlerinin tamamlanacağı öğrenildi.

'FETÖ'nün hava imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz ve bazı generallerin, darbe üssü olarak belirledikleri öne sürülen daire için 695 bin TL fiyatta anlaşıldı.