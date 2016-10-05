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Darbe girişimini araştırma komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na, AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek seçildi

05 Ekim 2016 01:12

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Dört partiden 15 milletvekilinin dahil oldupu komisyonun başkanlığına AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek seçildi.

FETÖ darbe girişimi ve bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Başkanlık Divanı'nı belirlemek üzere en yaşlı üye sıfatıyla Petek başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanlığı'na Petek, Başkanvekilliğine AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Sözcülüğe AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Katip Üyeliğe AKP Erzincan Milletvekili Serkan Bayram seçildi.

Petek, darbe girişimine karşı toplu direnişin, tarihi gün olarak hafızalarına kazındığını anlattı. Darbeyi bastırmak için farklı düşüncelere rağmen ortak ruh konulmasaydı, belki bugün komisyon olarak toplantı yapamayacaklarını kaydeden Petek, komisyonlarının tarihi bir görev ifa edeceğini vurguladı.

Reşat Petek, uyumlu, yararlı, milletin kendilerinden beklediklerine cevap verecek yoğun bir çalışmaya herkesin katkıda bulunacağına inancını dile getirdi.

Seçimden önce söz alan milletvekilleri de 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Ayrıca, muhalefet partileri, Komisyonun Başkanlık Divanı'nda muhalefetin de yer almasını istedi.

Komisyon üyeleri

AKP

Burdur milletvekili Reşat Petek,
Erzincan milletvekili Serkan Bayram, Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay, İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İstanbul milletvekili Belma Satır,  
İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık,
Karabük milletvekili Burhanettin Uysal, Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, 
Bursa milletvekili Zekeriya Birkan.

CHP

İstanbul milletvekili Zeynel Emre,
İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu,
İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 
İzmir milletvekili Aytun Çıray.

HDP

Mardin milletvekili Mithat Sancar.

MHP

Muğla milletvekili Mehmet Erdoğan.

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