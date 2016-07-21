"Darbe girişimine katılan askeri öğrencilerin sigortalılık süresi iptal edilebilir mi?"

Star yazarı Ahmet Metin Aysoy, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine katılan askeri ve polis öğrencilerin sigortalılıklarının iptal edilebileceğini söyledi. Aysoy, "Yurt dışına kaçıp veya yurt dışında olup, işlediği suçlar nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılanların, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 92 ve 93. maddelerine göre emeklilik hakları iptal edilebilmektedir. Vatandaşlıktan çıkarılanlara uygulanan emeklilik haklarının iptal edilmesi düzenlemesine benzer bir yasal düzenleme darbeciler hakkında da yapılabilir" diye yazdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), darbe girişiminin ardından Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in emekli maaşını kesmiş, tüm sosyal güvenlik haklarını iptal etmişti.

Ahmet Metin Aysoy'un, "Darbecinin sigortalılık süresi iptal edilebilir mi?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Darbeci askeri ve polis öğrencilerin sigortalılıkları iptal edilebilir.

Vatandaşlıktan çıkarılan Emekli Sandığı iştirakçileri ve emeklilerinin emeklilik hakları iptal edilebilmektedir.

1- Askeri öğrenciler

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bunlardan okulları sırasında ayrılanlar ile okullarını bitirdikten sonra görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen öğrencilik süreleri sigortalılık süresinden sayılmayacaktır.

Örnek: 17.9.2009 tarihinde Kara Harp Okulu’na giren ve 30.9.2013 tarihinde mezun olan kişi, 17.9.2009 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olacaktır. Ancak mezun olduktan sonra herhangi bir nedenle subay nasbedilmemesi durumunda Kara Harp Okulu’nda geçen eğitim süresi sigortalılık süresinden sayılmayacaktır.

2- Polis Akademisi öğrencileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrenciler

2008 yılı ekim ayı başından sonra Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bunlardan okulları sırasında ayrılan ile okullarını bitirdikten sonra görevlerine başlamadan ayrılanların bu okullarda geçen öğrencilik süreleri sigortalılık süresinden sayılmayacaktır.

3- Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar

2.8.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 39. maddesi ile Kanunun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik uyarınca polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar 6495 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2.8.2013 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılacak olup, bunlardan Polis Meslek Eğitim Merkezlerindeki eğitimlerini tamamlamadan ayrılanlar ile eğitimlerini tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların Eğitim Merkezlerinde geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmayacaktır.

4- Vatandaşlıktan çıkarılanlar

Yurt dışına kaçıp veya yurt dışında olup, işlediği suçlar nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılanların, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 92 ve 93. maddelerine göre emeklilik hakları iptal edilebilmektedir.

Vatandaşlıktan çıkarılanlara uygulanan emeklilik haklarının iptal edilmesi düzenlemesine benzer bir yasal düzenleme darbeciler hakkında da yapılabilir.