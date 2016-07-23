Darbe girişimine ilişkin tutuklanan yarbay intihar etti!

15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Yarbay İsmail Çakmak cezaevinde intihar etti. Çakmak'ın kendisini astığı belirlendi.

Milliyet’in haberine göre darbe girişimin ardından İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen İsmail Çakmak'ın bulunduğu B Blok 25 numaralı odada çağrı butonuna basıldı.

Odaya giren yetkililer Çakmak'ın çarşafla kendini merdiven boşluğuna astığını tespit etti.

Sağlık memurları eşliğinde odadan çıkarılan Çakmak'a mahkûm kabul bölümünde ilk müdahale yapıldı.

Cezaevine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çakmak, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.