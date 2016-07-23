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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimine ilişkin tutuklanan yarbay intihar etti!

Yarbay İsmail Çakmak'ın kendisini astığı belirlendi

23 Temmuz 2016 20:20

15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Yarbay İsmail Çakmak cezaevinde intihar etti. Çakmak'ın kendisini astığı belirlendi.

Milliyet’in haberine göre darbe girişimin ardından İstanbul 4. Sulh Ceza  Hakimliği tarafından "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan  tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen İsmail Çakmak'ın bulunduğu B Blok 25  numaralı odada çağrı butonuna basıldı.

Odaya giren yetkililer Çakmak'ın çarşafla kendini merdiven boşluğuna  astığını tespit etti.

Sağlık memurları eşliğinde odadan çıkarılan Çakmak'a mahkûm kabul  bölümünde ilk müdahale yapıldı.

Cezaevine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çakmak, yapılan tüm  müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

 

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