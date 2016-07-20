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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Darbe girişiminden sonra sokakta kalan tankı üsse Suriyeli mülteci çekti"

Muhammed Emin Kaakat'ın Suriye ordusunda tank sürücüsü olduğu öğrenildi

20 Temmuz 2016 22:16

Ankara'da darbecilerin yolda terk ettiği tankı Suriye ordusunda tank sürücüsü olan ve Türkiye'ye iltica eden bir mültecinin tankı üsse çektiği iddia edildi.

Ankara'da darbecilerin terk ettiği bir tank cadde ortasında kaldı. Sözcü'de yer alan iddiaya göre; ortada kalan tankı Suriye'nin Halep şehrinden 2013'te Türkiye'ye iltica eden Muhammed Emin Kaakat çekti. Geçmişte Suriye ordusunda tank sürücüsü olarak görev yaptığı öğrenilen Kaakat, tankı polis eşliğinde merkez üsse getirdi. Polatlı'da yaşadığı öğrenilen Kaakat olayı sosyal medyada kendine ait hesap üzerinden duyurarak, kullandığı tankın içinden çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

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TankDarbe girişimiSuriyeliMuhammed Emin Kaakat

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