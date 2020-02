"Darbe girişiminden sonra 1022 şirkete kayyım atandı"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1022 şirketin TMSF kayyumunda yönetildiğini açıkladı. Gülal, Koza Altın İşletmeleri'nin finansal verilerinin her geçen gün iyiye gittiğini, cironun yüzde 31, kârlılığın yüzde 85 arttığını ifade etti.

Bergama ilçesinde bulunan Koza Altın İşletmeleri tesisinde basın toplantısı düzenleyen Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1022 şirketin TMSF kayyumunda yönetildiğini söyledi.

Bu şirketlerin öz kaynak büyüklüklerinin 19.9 milyar lira, aktiflerinin ise 52.9 milyar lira seviyesinde bulunduğunu, 46 bin 160 çalışanın bulunduğunu anlatan Gülal, Koza Altın İşletmeleri'nin de bu şirketler arasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Koza Altın'ın tüm finansal verilerinin iyi durumda olduğunu kaydeden Gülal, şunları söyledi:

"Biz devraldığımızda Koza'nın 5.10 milyar lira öz kaynağı varken şu an bu yüzde 17'lik artışla 5.98 milyar liraya yükseldi. Yine devraldığımızda 5.33 milyar lira olan aktif büyüklüğü de 6.52 milyar seviyesinde. Firma aktif olarak da yüzde 23 seviyesinde büyüdü. Bizim devraldığımızda Koza'nın tüm işletmelerinde bin 754 kişi çalışıyordu, şu an 2210 kişi çalışıyor. Tabi bu rakamda taşeron olarak çalışan kişiler dahil değil. Onlarda da bin 10 kişi var. Devraldığımız an itibarıyla Koza'nın borsada 14.1 olan hisse değeri bugün itibariyle 51.3 seviyesinde. Şirketin borsa değeri yüzde 263 seviyesinde arttı. Biz 2 yıldır bu firmayı yönetiyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre ciroda yüzde 31 artış söz konusu, kârlılık da yüzde 85 seviyesinde arttı."

Türkiye'de üretilen altının yaklaşık yüzde 35'inin Koza tarafından karşılandığını belirten Gülal, "Koza bizim başımızı dik eden şirketlerden bir tanesi ve emin ellerde" diye konuştu.