Darbe girişiminde yaralanan vatandaş hayatını kaybetti; şehit sayısı 242'ye yükseldi

15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan 52 yaşındaki Ramazan Sarıkaya, tedavi gördüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ramazan Sarıkaya'nın hayatını kaybetmesiyle 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye yükseldi.
15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerler tarafından iki kurşunla vurulan Sarıkaya, ağır yaralandı.
Çoklu organ yetmezliği sebebiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Sarıkaya, 10.10 sularında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Malatya nüfusuna kayıtlı Sarıkaya, evli ve dört çocuk babasıydı.