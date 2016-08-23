T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminde yaralanan vatandaş hayatını kaybetti; şehit sayısı 242'ye yükseldi

Malatyalı vatandaşın, evli ve biri erkek dört çocuk babası olduğu öğrenildi

23 Ağustos 2016 15:16

15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan 52 yaşındaki Ramazan Sarıkaya, tedavi gördüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ramazan Sarıkaya'nın hayatını kaybetmesiyle 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye yükseldi.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerler tarafından iki kurşunla vurulan Sarıkaya, ağır yaralandı. 

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Sarıkaya, 10.10 sularında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 

Malatya nüfusuna kayıtlı Sarıkaya, evli ve dört çocuk babasıydı. 

ETİKETLER

darbe girişimişehitFETÖ15 Temmuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24