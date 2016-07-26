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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminde yaralanan polis, hastanede nikâh kıydı

Ferdi Akyün, düğün davetiyelerini dağıttığı gece darbe girişimini haber alıp Topkule Kışlası'nda yaralanmıştı

26 Temmuz 2016 19:16

15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan polis memuru Ferdi Akyün'e nikah sürprizi yapıldı. Düğün davetiyesini akrabalarına dağıttığı gece görev başına koştuktan kısa bir süre sonra Topkule Kışlası'nda yaralanan polis memuru Akyün, nişanlısı Nesrin Demir ile hayatını tedavi gördüğü hastanede birleştirdi.

Yeni Şafak’tan Ayşe Begüm Çelikkol’un haberine göre, 21 Ağustos'taki düğünü için Esenler'deki akrabalarına düğün davetiyesi dağıtmak üzere gittiği sırada darbe girişimini duyup Topkule Kışlası'na koşan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Akyün, aldığı kurşunlarla sağ kolu ve sol ayağından yaralandı.

Hemen hastaneye kaldırılan Akyün'ün tedavisi sürerken sürpriz bir karar alındı. Bir süredir Nesrin Demir ile nişanlı olan Akyün'ün nikahını Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Esenler Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir üstlendi.

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