Darbe girişiminde tutuklananlar nerede yargılanacak?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara’daki yargılamaların yapılması için yeni salon hazırlıkları sürüyor.

Al Jazeera’nin Adalet Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre Sincan Cezaevi kampüsü içinde yapılacak yeni salon Silivri’deki salonun iki katı büyüklüğünde olacak. Mahkeme salonu için ihale yapıldı, inşaatın 6-7 ay içinde bitmesi bekleniyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 29 Temmuz günü İçişleri Bakanı Efkan Âlâ tarafından yapılan açıklamaya göre gözaltına alınanların sayısı 18 bin 44 tutuklanan sayısı ise 9 bin 677’ye ulaştı. Darbe girişimine ilişkin bir çok ilde savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmaların tamamlanmasından sonra iddianameler hazırlanacak ve dava açılacak.

Çok sayıda tutuklunun olması mahkemeler için yeni salonlar yapılmasını gerektiriyor. Geçen hafta CNN Türk yayınında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’daki yargılamalar için Sincan’da salon yapılacağını söylemişti. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ankara’daki yargılamalar için yeni salon Sincan Cezaevi kampüsü içinde yapılacak.

Salon için ihalenin yapıldığını belirten Adalet Bakanlığı yetkilisi projenin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Alınan bilgilere göre mahkeme salonunun 6-7 ay içinde tamamlanması ve ilk duruşmanın da burada yapılması planlanıyor.

Salonun kapasitesi ise Ergenekon ve Balyoz davasının da görüldüğü Silivri’deki mahkeme salonunun iki katı büyüklüğünde olacak. Bakanlık yetkilisi, “Bu salon Ankara’da yapılacak yargılamalar için kullanılacak. İstanbul’daki yargılamalar ise büyük ihtimalle Silivri’de olacak.” dedi.