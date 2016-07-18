Darbe girişiminde tankın önüne yatan adam: "Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz" diye sordum

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan Metin Doğan, o anları "Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru giderken 'Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?’ diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Bağırmaya devam ettim. Sonra tank hareket etmeye başladı. Ben de tankın sağ paletinin altın yattım. Tam o sırada durdu" ifadeleriyle anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, zamanında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini derece yaparak kazandığını, bir yıl okuduktan sonra, kendisine uygun olmadığı düşüncesiyle okulu bıraktığını belirten Doğan, okula, 2011'de çıkan öğrenci affıyla tekrar döndüğünü dile getirdi. Bu arada, üniversite sınavlarına girecek öğrencilere matematik dersi verdiğini ifade eden Doğan, 15 Temmuz'da yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Duyar duymaz kendimi sokağa attım"



"Ben bu alçak saldırıyı duyar duymaz kendimi sokağa attım. Ankara'dan gelen misafirlerin ve kardeşim bana engel olmaya çalıştı ancak ağabeyim destek oldu.Atatürk Havalimanı önüne gitmek için taksi bulamadım. Motosiklet kullanan birini gördüm. Onu durdurdum. 'Allah rızası için beni havaalanına götürür müsün?' dedim. Gözlerimden ne kadar çok gitmek istediğimi anlayınca bunu kabul etti. Yüzünü bile tam görmedim. O kişiye, 'Bak kardeş seni tedirgin etmemek için söylemedim ancak belki de bu gece öleceğim. Bu paraya ihtiyacım yok. Al kendine benzin parası yap' dedim. Tüm ısrarlarıma rağmen kabul etmedi. Ona dualar ederek vedalaştım ve havaalanının girişinde tankları ve askerleri gördüm."



"Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru giderken 'Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?’ diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Bağırmaya devam ettim. Sonra tank hareket etmeye başladı. Bende tankın sağ paletinin altın yattım. Tam o sırada durdu."



"Siz kimin askerisiniz"

Doğan, askerlerin tank paletinin önünden kalkması için kendisini sürekli uyardığını ve aksi takdirde vurulacağını söylediğini belirtti. Onlar bağırdıkça kendisinin de yüksek sesle, "Siz kimin askerlerisiniz?" diye sormaya devam ettiğini aktaran Doğan, şöyle devam etti:



"Bu sırada tank üstüme doğru biraz hareket etti. Ben de bu sefer sol paletin önüne yattım. Tank hareketini durdurunca üzerimi çıkardım ayağa kalkarak tepkimi göstermeye devam ettim. Ondan sonra tankın üzerinde 3 kişi gördüm. 'Biz de sizdeniz' dediler. O laftan sonra sakinleştim. Ardından polis müdürü olduğunu düşündüğüm bir kişi çıkmamla ilgili bir çağrıda bulundu ve ben de tankın önünde ayrıldım. Bu arada 20 kişilik grupta bölgeye geldi."

Olaylar sırasında ölüm anının geldiğini hissettiğini dile getiren Doğan, "O ölüm anını yaşamak için bekledim. Çünkü beni sürekli uyarıyorlardı ve aksi takdirde ateş edeceklerini söylüyorlardı. Tüm hareketimin 5-10 dakika arasında gerçekleştiğini düşünüyorum. Eğer darbeciler başarıya ulaşacak olsalardı, ölmeyi ve o anı görmemeyi çok isterdim. O zaman kendimi mutlu hissedecektim. Tank üzerimden geçseydi 161 kişi gibi şehit olacaktım." şeklinde konuştu.