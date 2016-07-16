Darbe girişiminde Genelkurmay'ın işaret ettiği iki general kim?

15 Temmuz cuntasının darbe girişimi sırasında vekâleten Genelkurmay Başkanlığı'na atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, darbeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan askerlerin başında iki isme vurgu yaptı. Dündar, bu vurguyu "Şu ana kadar darbe teşebbüsüne karıştığı tespit edilen Ankara'da Jandarma Okullar Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Sadık Köroğlu ve İstanbul'da İkinci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Özkan Aydoğdu başta olmak üzere, toplam 1563 asker tutuklanmıştır" ifadesiyle yaptı.

Dündar, 15 Temmuz cuntasının kompozisyonu için, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve bazı zırhlı birlik unsurlarının ağırlıklı olarak içinde yer aldığı" bir yapı olduğu bilgisini verdi.

Dündar'ın "en başta tutuklandıklarını" vurgulamasının üzerine gözler Ankara'da Jandarma Okullar Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Sadık Köroğlu ile İstanbul'da İkinci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'ya çevirildi.

Köroğlu: Jandarma'da general yapılan beş albaydan biri Ankara Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığı'nda gözaltına alınarak tutuklanan Sadık Köroğlu, Yüksek Askeri Şûra'nın Ağustos 2014'teki toplantısında Jandarma Genel Komutanlığı'nda tuğgeneralliğe terfi ettirilen beş albaydan biriydi.

Albaylığı döneminde Batman İl Jandarma Alay Komutanlığı görevinde bulunan Köroğlu, daha sonra Ankara Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığı'nın başına getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olan Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Okulu ile Jandarma Subay Tatbikat Okulu'nun birleştirilmesiyle kuruldu. Darbe girişimine kadar Köroğlu'nun komuta ettiği okulun bünyesinde Kurmay Başkanlığı, Öğretim Başkanlığı, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı ve Jandarma Kurslar Komutanlığı bulunuyor.

Köroğlu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda intibak eğitimini tamamlayan 1948 subay ve astsubay adayının yemin töreninde “Öğrencilerimiz huzurlarınızda ettikleri yeminle cumhuriyetimize ve ulusumuza doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceklerine ve gerektiğinde de vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda hayatlarını seve seve feda etmeye hazır olduklarını ifade ederek mesleğe ilk adımlarını atmışlardır” demişti.

Köroğlu, öğrencilerin ailelerine de “Büyük fedakârlıklarla yetiştirdiğiniz Jandarma Genel Komutanlığı saflarına gönderdiğiniz evlatlarınız heyecanla ve gururla karşınızda durmaktadırlar. Onlar artık bizim de evlatlarımızdır. Bu mukaddes ocak içerisinde sizlerin evlatlarınıza gösterdiğiniz her türlü ilgi ve özene bundan böyle komutanları ve öğretmenleri bizler tarafından gösterileceğinden emin olmanızı isterim” diye seslenmişti.

Aydoğdu: KKTC'den gelen tankçı general

Orgeneral Ümit Dündar'ın "en başta tutuklandığını" vurguladığı diğer general olan Özkan Aydoğdu, "tank" sınıfından gelen bir subay. Aydoğdu, Ağustos 2013'te toplanan Yüksek Askeri Şûra'ya "tank kurmay albay" olarak girdi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneralliğe yükseltilen 25 albaydan biri oldu.

Aydoğdu, tuğgeneral olarak KKTC'de 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan sonra İstanbul'daki görevine atandı.

İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı olan Aydoğdu'nun, darbe girişimi sırasında Boğaz köprüleri, polis merkezleri ve Atatürk Havalimanı'na gönderilen tank ve zırhlı araçlardan sorumlu tutulduğu belirtiliyor.

Akar'ın görevden aldığı Albay Köse

Darbe girişimi planlamasında adı geçen isimlerden Albay Muharrem Köse de, Ergenekon/Balyoz davaları sürecinde tutuklanan Hıfzı Çubuklu'nun yerine Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne atanmış, ancak daha sonra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından görevden alınmıştı. Köse'nin, takipsizlik kararı verilen "Kozmik Oda" soruşturmasına ilişkin süreçteki bazı usul dışı kuşkulu işlemlerle ilgili iddialara muhatap olduğu konuşuluyordu.

