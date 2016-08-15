Darbe girişiminde direnişin yapıldığı semtlerin adları THY uçaklarına verilecek

Türk Hava Yolları, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde cuntacılara karşı kritik noktaları tutan halkın yoğun mücadele verdiği Beştepe, Saraçhane, Çengelköy, Kavacık, Kazan, Acıbadem, Atışalanı ve Gölbaşı semtlerinin isimlerini filodaki 8 uçağa verecek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında ülke bütünlüğünün korunması adına sergilediği yaklaşımı filosundaki 8 uçağa taşıyacak.

Açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak hayata geçirdiği çok sayıda yatırım faaliyeti, genişleyen filosu, elde ettiği büyüme rakamları, dünya havayolu trafiğinin merkezi olan İstanbul'daki benzersiz konumu ve kaydettiği önemli başarılarla bugün küresel havacılık sektöründeki öncü konumu ve gücünü pekiştiren THY, tüm gayreti ile aziz milletine en iyi şekilde hizmete devam edip ülkesinin uluslararası arenada gurur kaynağı olmayı istikrarla sürdürmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.