Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerler: Laik ve kemalistiz

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Yunanistan'ın Dedeağaç kasabasına kaçan askerler Gülen cemaati üyesi olmadıklarını belirterek "Laik ve kemalistiz" dediler. Times'a konuşan askerler Türkiye'de kendilerinin neyle suçlanacaklarını bildiklerini söyleyen askerler 15 Temmuz akşamı İstanbul'a görev amaçlı uçtuklarını söyledi. "İstanbul'a vardığımızda polis tarafından yoğun ateş altına alındık. Ormanlık alandaki güvenli bir yere ininceye kadar ne olduğunu bilmiyorduk ve haberleri kontrol etmek için bir iPad çıkarttık" diyen askerler, "Ne olduğunu anladığımızda kaçışımız bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti" ifadelerini kullandı

İngiliz Times gazetesine konuşan askerlerden biri, “Türkiye’de bulunan aile üyelerine misilleme yapılacağı korkusuyla adını söylemediğini” belirterek, “Biz suçlu değiliz. Suçlu gibi muamele görmemeliyiz” dediğini aktardı.

Bu asker gazeteye ayrıca, “Bizi neyin beklediğini biliyoruz. Türkiye’de ne olduğunu biliyoruz. İşkence göreceğiz” dedi.

Times, askerlerin kendilerini, ‘ordudaki her tür İslamcı kontrole karşı çıkan laik Kemalistler’ olarak tanımladıklarını ve ‘tanınan günah keçilerine dönmekten korktuklarını’ belirttiklerini yazdı.

"Göreve gidiyorduk, bilmiyorduk"

Yine adını açıklamayan bir başka askerse darbe girişimiyle ilgili gazeteye şunları söyledi, “İstanbul’da bir yere uçmamız ve bazı yaralı askerleri toplamaya yardım etmemiz emredildi. Ancak buraya vardığımızda polis tarafından yoğun ateş altına alındık. Ormanlık alandaki güvenli bir yere ininceye kadar ne olduğunu bilmiyorduk ve haberleri kontrol etmek için bir iPad çıkarttık. Ne olduğunu anladığımızda kaçışımız bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti.”

Times, askerlerin iltica başvurularıyla ilgili davaların gelecek hafta görülmesinin beklendiğini yazdı. Gazete, “Yunanistan’ın başlangıçta askerlerin hızlı bir şekilde iadesi konusunda hevesli olduğu ancak Türkiye’deki, askerler ve memurlara yönelik tasfiyelerin ardından bu hevesin azaldığı” yorumunu yaptı.