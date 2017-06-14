Darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri öğrencilerin aileleri, Erdoğan'ın yolunu kesti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri, dün (14 Haziran 2017) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yolunu kesti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktarımına göre aileler, tutuklu 263 öğrenci hakkında hâlâ iddianame hazırlanmadığını belirterek Erdoğan'dan destek istediler. Ailelere "Konuyu bilmiyorum" yanıtını veren Erdoğan, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın not almasını istedi.

"Ailelerle konuştum" diyen Selvi, "Çocuklarının tutuksuz yargılanmasını, iddianamenin bir an önce hazırlanmasını talep ediyorlar" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "OHAL komisyonu nasıl çalışacak" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı seçildikten sonra ikinci kez grup toplantısına geldi. İlk gelişinde ayrı bir heyecan dalgası vardı ama bu kez de kalabalıktı. Lider farkı tabii.

Erdoğan grup toplantısına girerken, 15 Temmuz’dan bu yana Silivri’de tutuklu olan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri yolunu kesti. 263 öğrencinin iddianamesinin hazırlanmadığını söyleyip Cumhurbaşkanı’ndan destek istediler. Erdoğan, “Konuyu bilmiyorum” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın not almasını istedi. Ailelerle konuştum. Çocuklarının tutuksuz yargılanmasını, iddianamenin bir an önce hazırlanmasını talep ediyorlar.