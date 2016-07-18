Darbe girişimi sonrası piyasalar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, cuma akşamı gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından uluslararası piyasada 3,05'i görse de ekonomi yönetiminden gelen açıklamalarla yeni haftada 2,94'ün altında dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde yurt içi piyasaların kapanışında 2,8930 seviyesinden işlem gören dolar/TL, akşam saatlerinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından uluslararası piyasada hızlı bir şekilde yükselişe geçerek 3,0501'e kadar çıktı.



Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı önlemler ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ile yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 2,9266'ya kadar geriledi.



Sabah saatlerinde Şimşek'in, "Mesajımız çok açık ve net, panik yapmaya gerek yok, sakin olmak lazım. Çok hızlı bir şekilde işimizin başına döndük. Türkiye'de değişen tek şey varsa o da demokrasimiz daha da güçlendi" şeklindeki açıklamaları TL varlıklara pozitif katkı sağladı.



Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 2,9370 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise cuma akşamı uluslararası piyasada en yüksek 3,3697'yi görse de bugün düşüş eğiliminde hareket ederek şu dakikalarda 3,2470 seviyesinde dengelendi.



Analistler, hem Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in hem TCMB'nin aldığı tedbirlerin piyasalara güven verdiğini ve özellikle kur tarafında panik havasının dağıldığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 2,90 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, 2,9550 seviyelerinin ise direnç konumuna geldiğini dile getiriyor.