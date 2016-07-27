“Darbe girişimi sonrası Hakan Fidan’a ‘görevi ihmal’den soruşturma açıldı mı?”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili istihbarat eleştirisiyle tartışmaya neden olan Milli İstihbarat Teşkliatı’nı (MİT) TBMM gündemine getirdi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın, darbecilerin hedefindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirmemesine dikkat çeken Emir, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Hakan Fidan 15 Temmuz 2016’da ‘Bu sefer de darbecileri ikna ettim’ şeklinde söylemde bulunmuş mudur? Üst Kademelere haber verilmemesinin nedeni bu mudur? Hakan Fidan hakkında, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin görevi ihmal ya da başka bir iddia üzerinden herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?” diye sordu.

15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili açıklığa kavuşturulması gereken konular olduğunu, bunların başında güvenlik ve istihbarat faaliyetlerini üstlenmiş kurumlara ilişkin soruların geldiğini belirten Emir, “133’ü general olan yüzlerce rütbeli asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT) önceden bilinmiyor olması izaha muhtaç bir konudur” dedi.

CHP’li Emir’in Başbakana yönelttiği MİT soruları şöyle:

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, darbe girişimi gecesi MİT olarak neler yaptıklarına ilişkin hasına yansıyan değerlendirmeler de şaşkınlık vericidir. TSK'da bazı askerlerin darbe girişiminde bulunacağını, darbe girişiminin başladığı saatten yaklaşık 5 saat önce yani 15 Temmuz 2016 Cuma saat 16.00 sıralarında öğrendiği ifade edilen Hakan Fidan, bu bilgiyi ancak 4 saat sonra yani darbenin girişiminin başlamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemiş. Hakan Fidan'ın darbe girişimine ilişkin, söz konusu gün 16.00 1 da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı telefonla bilgilendirdiği, 16.30 1 da MİT Müsteşar Yardımcısı'nın Genelkurmay 2. Başkan; Orgeneral Yaşar Güler'le karargâhta görüştüğü, 18.00'de Fidan'ın karargâha giderek Akar'la bizzat görüştüğü de bilinen bilgiler arasındayken, Fidan l ın, darbenin asıl hedefi konumundaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirmemesi ciddi kuşkular yaratmıştır.

Sivil, polis ve asker 246 kişinin hayatını kaybettiği, darbecilerden de 24'ünün ölü ele geçirildiği darbe girişiminden MİT'in son saatlerde haberinin alması, MİT yetkilileri açısından görev kusuru mudur?

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, darbe girişiminde bulunulacağını öğrenilmesinin ardından sırasıyla hangi birimlere haber verilmiştir? Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a haber verilmediği iddiası doğru mudur?

Hakan Fidan, darbe girişiminden sonra, Cumhurbaşkanı ile birebir yaptığı görüşmede istifasını sunmuş mudur?

Cumhurbaşkanı ve devlet yetkililerinin darbe girişimindeki istihbarat zafiyeti söylemlerinde; Genelkurmay Başkanlığı'nın elinde bulunan Genelkurmay Elektronik Sistemleri (GES) sivilleştirilme iddiasıyla MİT’e bağlanmasının payı var mıdır?

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bu darbe girişiminden önceki süreçte, 15 darbe girişimini, belli komutada kademesindeki askerleri ikna ederek durdurduğu dile getirilmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğruysa, Hakan Fidan'ın görevi istihbarat toplamak mıdır, darbecileri ikna etmek midir? Dile getirilen bu iddialar; Genelkurmay, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından bilinmekte midir?

Hakan Fidan15 Temmuz 2016 1 da "Bu sefer de darbecileri ikna ettim” şeklinde söylemde bulunmuş mudur? Üst Kademelere haber verilmemesinin nedeni bu mudur?

Hakan Fidan, bu durumda darbe girişimi yapacak komutanların kim olduğunu önceden biliyor muydu?

Cumhuriyet gazetesinin 27 Haziran 2016 tarihli sayısında 'MİT'te neler oluyor?” başlığıyla çıkan haberde, Arapça monitörlerin (telefon dinleyen kişi). Arapça görüşmelerin neredeyse tamamını İstihbarat Değeri Yoktur (iDY) yaptığı, yönetimin de bu duruma göz yumduğu belirtilmiştir. ŞİD militanlarının ağırlıklı Arapça konuştuğu ve IŞID'in Türkiye'deki bombalı saldırıları dikkate alındığında, haberde konu yapılan iddiaların vahimliği tartışmasız önemdedir. Bu iddialar doğru mudur? Doğruysa, dinlemeleri IDY yapan monitörler hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa nasıl sonuçlanmıştır?

Hakan Fidan hakkında, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin görevi ihmal ya da başka bir iddia üzerinden herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?