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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi sonrası Afganistan'dan Dubai'ye kaçmaya çalışan 2 komutan yakalandı

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 komutanın Dubai'ye kaçmaya çalıştığı belirtildi

26 Temmuz 2016 12:53

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine kaçmaya çalışan Afganistan'daki Türk Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Cahit Bakır ile Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanı Tuğgeneral Şener Topuç yakalandı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakır ve Topuç'un başkent Kabil'den Dubai'ye kaçtıklarını öğrenen Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bu kapsamda, hızla yapılan girişimler ve Birleşik Arap Emirlikleri makamlarının işbirliği sayesinde söz konusu şahıslar Dubai Havaalanı'nda yakalandı. 
Bakır ve Topuç, bu sabah Türkiye'ye getirildi. 

ETİKETLER

Cahit BakırKabilŞener TopuçAfganistanDubai

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