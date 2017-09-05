Darbe girişimi sanığı Yarbay, firari sanığı suçladı

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara\'nın farklı noktalarına giden tank ve zırhlı araçların çıktığı 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216\'sı tutuklu 268 kişinin yargılandığı davada, eski Kurmay Yarbay Ejder Yıldırım savunma yaptı. Savunmasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü\'ne koruma amaçlı gittiklerini, ancak burada tuzağa düşürüldüklerini ileri süren sanık Yıldırım, kışladan çıkma emrini firari sanık eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu\'dan aldığını söyledi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen duruşmada savunmasını yapan sanık Ejder Yıldırım, emrindeki askerlere tuzağa düşürüldüklerini iddia ederek, \"Tabur personeli benim emrimi yerine getirdi. Yapmasaydılar kanuna karşı gelmiş olurlardı. Bütün sorumluluğu üstleniyorum. Kanuna, hukuka aykırı bir şey yapmadım, ancak benim de sorumlu olduğum komutanlarım var\" dedi. Savunmasında emirleri Tuğgeneral Ali Kalyoncu\'dan aldığını söyleyen sanık Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı yapıldığı bilgisi aldıklarını ve 8\'i zırhlı 12 araçla koruma maksatlı birlikten çıktıklarını söyledi.

KALYONCU\'DAN EMNİYETE GİDİN EMRİ ALDIM

Hareket halindeyken, kendisini arayan Kalyoncu\'nun Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne giderek oranın kontrol altına alınması emrini aldıklarını söyleyen sanık Yıldırım, \"Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne geldiğimizde kobra helikopteri o bölgeyi ateş altına almıştı. Emniyetin tüm ışıkları kapatılmıştı. TOMA\'larla emniyet önünde önlem alınmıştı. Polis çevrede toplanan halkı bize karşı kışkırtıyordu. Üzerimize her taraftan ateş ediliyordu. Kendimizi korumak için il emniyet müdürlüğüne girdik, başka bir koruma imkanı yoktu. Mecburen havaya, savunma maksadıyla ateş ettim. Bu yetkiyi zaten kanunlar bize veriyor. En yakın binaya girmemiz savunma güdüsüyle yapılan bir harekettir\" diye konuştu.

SİVİL HALKA ATEŞ EMRİNİ VERMEDİM

Savunmasında, emniyetin darbe girişiminden haberi olduğunu iddia eden ve buna göre savunma tertibi aldıklarını gördüğünü iddia eden sanık Yıldırım, olaylar sırasında vurulan erlerin de emniyetten keskin nişancı tarafından açılan ateşle vurulduğunu söyledi. Sanık Yıldırım, polise ve sivil halka ateş etme emri vermediğini, savunma maksatlı havaya ateş açtıklarını ileri sürdü. Sanık Yıldırım, çapraz sorgusu sırasında da suçlamaları kabul etmediğini, elindeki telefonla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının bombalanması için hava desteği istediği ve tankların önüne çıkan bir vatandaşa da vurduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmasıyla devam ediyor.