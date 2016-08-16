Darbe girişimi ilk kez iddianamede, Gülen için iki müebbet ve 1900 yıl isteniyor

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen cemaatin finans ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz'a da yer verildi. Fetullah Gülen'in 'bir numaralı sanık' olarak gösterildiği iddianamede, Gülen için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 900 yıl hapis cezası, 2 milyon 210 bin günü kapsayan adli para cezası talep edildi.

Başsavcılığın Eylül 2015'te başlattığı ve 13'ü tutuklu 111 sanık hakkında yürüttüğü 'FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma' kapsamında hazırlanan 2 bin 527 sayfalık iddianame, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hürriyet'teki habere göre, Fetullah Gülen için "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "Terörizmin finansmanı" suçlamasının yer aldığı iddianamede, Gülen hakkında diğer sanıkların işlediği suçların ceza miktarlarının da eklenmesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 900 yıl hapis cezası, 2 milyon 210 bin günü kapsayan adli para cezası talep edildi.

Darbe girişimi görselleri iddianamede

İddianamede, 15 Temmuz'daki darbe girişimine de yer verildi. "FETÖ/PDY'nin hükümete karşı darbe girişimleri ve cebir şiddet eylemleri" başlığı altındaki bölümde, 17-25 Aralık süreci, MİT TIR'ları soruşturması, 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunularak cemaatin asıl amacının yargı, emniyet ve TSK içinde yapılanarak "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na suikast planlamak, TBMM'yi ortadan kaldırmak, Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" olduğu belirtildi.

Darbe girişimleriyle ilgili görsellerin paylaşıldığı iddianamede, 'silahlı terör örgütü üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti'nde kaos ortamı yaratmaya çalıştıkları' söylenerek Gülen'in talimatları doğrultusunda hareket ettikleri iddia edildi.

Dünya imamı, serrehberler, belletmenler...

Cemaatin kurulması, işleyişi ve yönetim mekanizmalarının yanı sıra 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili bilgilerin de yer aldığı iddianamede, cemaatin "istişare heyeti", "mollalar", "özel hizmet birimi (yargı, emniyet, TSK, MİT, mülkiye, milli eğitim, kritik birim imamları, diğer kurum imamları)", "dünya imamı", "coğrafi bölge imamı (Avrupa, Amerika, Asya, Afrika, Avustralya) ", "ülke imamı", "Türkiye imamı", "tayin heyeti", "bölge imamı", "il imamı", "ilçe imamı", "semt imamı", "mahalle imamı", "ev imamı", "ev ablaları", "talebe imamları", "serrehberler", "belletmenler", "rehber talebeler" "yatay imamlıklar" adı altında bir örgütlenmeye sahip olduğu ifade edildi.

"2 numaralı şüpheli"

İddianamede, 2 numaralı şüpheli olarak cemaatin "İsrail imamı" olduğu iddia edilen firari Harun Tokak, 3 numaralı şüpheli olarak eski "MİT ve bürokrasi imamı" olduğu iddia edilen ve halen "Asya imamı" olduğu öne sürülen firari Murat Karabulut, 4 numaralı şüpheli olarak da Karabulut'un yardımcısı Uşaklı iş adamı Hazim Sesli yer alıyor.

Sanıkların finans kaynaklarını yönettikleri, "himmet", "bağış", "kurban", "zekat" gibi yöntemlerle özellikle iş adamlarından

topladıkları paraları kurdukları paravan şirketler aracılığıyla ABD'ye aktardıkları iddia ediliyor.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 83 kişiyi gözaltına almış, cemaat yapılanmasında "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli ile Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında 20 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.