Darbe girişimi HDP'siz birleştirdi; Erdoğan, AKP, CHP ve MHP liderleri ilk kez aynı mitingde

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye genelinde başlatılan 'Demokrasi Nöbetleri'nin sonuncusu olarak düşünülen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evsahipliğinde Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

TBMM'de grubu bulunan partilerden HDP'nin davet edilmediği mitinge, ilk olumlu yanıt MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. Mitinge katılmayacağını ve heyet göndereceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, partisinin MYK toplantısı kararıyla katılım sağlayacaklarını açıklamıştı.

CHP lideri, Binali Yıldırım'ı arayarak mitingde, dev Atatürk posteri asılmasını ve Dombra'nın çalınmaması taleplerini iletmişti.

Miting öncesi parti liderleri teşkilatlarına gönderdikleri genelgelerde, siyasi çekişmeden uzak durulması, partiler üstü bir miting olacağından başka hiçbir söyleme, slogana müsaade edilmeyeceğine yönelik uyarılarda bulundu.

Konuşma sırası belirlendi

Mitingde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve isimlerinin ekrana yansıtılacağı bir film gösterimi yapılacak. Film, İngilizce alt yazılı olarak sunulacak. Ayrıca şiirler okunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile parti liderlerinin alana gelişiyle asıl programa geçilecek. İstiklal Marşı ile başlayacak program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez öncülüğünde dua edilecek.

İlk konuşmayı, programda değişiklik olmadığı takdirde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonra da Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım konuşacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla miting tamamlanacak.

Miting alanı hazırlandı

Mitinge 3 ila 5 milyon arasında kişinin katılımı beklenirken, hazırlıklar da buna göre planlandı.

Karayoluyla gelecek vatandaşlar için Kazlıçeşme Miting Alanı, 7 bin otobüsün park edebileceği şekilde organize edildi. Vatandaşlar Kazlıçeşme'den yürüyerek, deniz yoluyla ya da Marmaray ile Yenikapı durağında inip, miting alanına gelebilecekler.

Yürüyüşü tercih eden vatandaşlar için sahil yolu boyunca belirli mesafelerde su ve ikram istasyonları kuruldu.

Deniz yoluyla gelecekler için 204 tekne kiralandı

Deniz yolu için 204 tekne kiralandı. Bu tekneler İstanbul'un 12 değişik noktasından seferler gerçekleştirecek. Ayrıca 50 tekne de Eyüp, Üsküdar, Beşiktaş ve Kadıköy gibi noktalardan ring yapacak.

Vatandaşlar, kurulan 165 metal dedektörlü arama kapısından geçtikten sonra şapka ve bayraklarını alarak miting alanına girecekler.

Şehit aileleri ve gaziler için protokol

Sahnenin sağında ve solunda üçer bin kişilik podyum kuruldu. Protokolün büyük bölümü, şehit aileleri ve gaziler için ayrıldı.

Kadın katılımcılar, engelliler ve yaşlılar için de plastik sandalye bölümü hazırlandı.

1 milyon Watt'lık ses sistemi

Miting alanına 60 metrelik sahne kuruldu. Sesin tüm miting alanından duyulması için de 35 kulede toplam 1 milyon Watt'lık ses sistemi kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Bölüğü bir gösteri sunacak. Mehteran takımı, demokrasi şehitlerinin sayısına atıfla 240 kişiden oluşacak.

15 bin polis görev yapacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 15 bin polis memuru, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, miting alanı ve çevresinde, denizden sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından botlarla miting süresince havadan ise 2 helikopterin gerekli tedbiri alacağı bildirildi.