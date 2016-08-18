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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi gecesi polis telsizi: Acımayın, ülkenizi vatan hainlerine bırakmayın!

Tutanaklardan polisler arasında yaralıların olduğu ve ambulansların gelmediği anlaşılıyor

18 Ağustos 2016 23:12

15 Temmuz'da darbecilerin hedeflerinden biri olan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde yaşananlar telsiz konuşmalarına yansıdı. Tutanağa geçen telsiz konuşmaları 6 tank, Skorsky helikopter ve F-16 ile ateş altına alınan emniyette polisin darbecilere karşı verdiği mücadele gözler önüne seriyor. Yaklaşık 7 saat boyunca darbecilerle çatışan polisin telsiz anonslarında, yaralılar için ambulansların gitmediği, silah ve mühimatın bittiği, yanma ve boğulma tehlikesi geçirdikleri ortaya çıktı. Darbecilerle çatışan polislerin “Ateş altındayız, acil yardım, merkez acil yardım” dediği, Emniyet Müdür Yardımcısı Yaman Ağırlar'ın da “Hainlere acımayın, vatan hainlerine ülkenizi bırakmayın” dediği görülüyor.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, telsiz tutanklarına yansıyan ifadeler şöyle:

Darbecilerle çatışan polisler 

-“Ateş altındayız, acil yardım, merkez acil yardım”

-“Mühimat ve silah gönderin, merkez acil”

-“Arkadaşlarımız yaralandı, yaralılar var ambulans, ambulans”

-“Ambulans, ambulans acil ambulans, çok sayıda yaralı var”
-“Yaralı arkadaşların durumu ağır, ambulans acil ambulans, kan kaybediyorlar”

Ana telsizden:

-“Ambulanslar geri çekildi”

-“Ambulans yok, gelmiyorlar, ambulanslar geri çekildi”

-“Ambulans göndermiyorlar, vatandaşlardan yardım alın”

-“Vatandaşların araçlarıyla gönderin, ambulansları göndermiyorlar”

-“Allah belalarını versin, ambulans göndermiyorlar, ambulans yok”

- "Ateş altındayız, her yerden ateş ediliyor"

-“Ateş altındayız, her yerden ateş ediliyor, helikopter, helikopteri hedef alın”

-“Vatandaşlar geldi, vatandaşlar destek veriyor”

-“Yaralı arkadaşları vatandaşların aracıyla hastane gönderdik”

-“Helikopterden vatandaşlara ateş açıldı, çok sayıda yaralı var”

-“Her yerde yaralı var, çok yaralı var, durumları çok ağır, ateş altındayız”

-“Tanklar emniyete giriyor, çatışma şiddetlendi, acil yardım”

-“Bomba atıldı, savaş uçağıyla bombalandık, yangın çıktı, yangın”

-“Yangın çıktı, yangın, itfaiye haber verin, itfaiye”

 

"İstiklal mücadelesi"

 

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan:

-“Vatan hainlerine memleketi bırakmayın”

-“Siz bu ülkenin kahramanlarısınız, şehit olmadan silah bırakmayın”

-“Vatan hainlerine teslim olmayın”

-“Ankara’nın her noktasında çatışma var, direniş var, hainlere bu ülkeyi bırakmayın”

 

Hainlere acımayın

 

Şoförü şehit düşen Emniyet Müdür Yardımcısı Yaman Ağırlar:

-“Bu bir istiklal mücadelesidir, hainlere ülkenizi bırakmayın”

-“Hainler her yerde, polis dışında silahlı kimseyi almayın”  

-“Şehit düşmeden silah bırakmak yok, bu ülkenin kahramanlarısınız”

-“Hainlere acımayın, vatan hainlerine ülkenizi bırakmayın”

 

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