"Darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler'i basan 60 asker aranıyor"

15 Temmuz darbe girişimi akşamı Lice'den Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basmaya giden 100 kişilik özel kuvvetler mensubundan 60 askerin kimliğinin halen belirlenemediği öne sürüldü. Darbecilikle suçlanan askerlerin isimlerinin tespit edilmeye çalışıldığı da belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbenin başarısız olmasını sağlayan Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden grubun Diyarbakır'dan geldiğini anlatan Üsteğmen Mihrali Atmaca, Ankara CumhuriyetBaşsavcılığı'na verdiği ifadede, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basmak için 100 kişilik özel bir ekiple gidileceğinin planlandığı ancak uçağın kapasitesi nedeniyle 2 timden oluşan 40 askerin uçağa binerek Diyarbakır'dan Ankara'ya gittiklerini söyledi.



Polis onları arıyor



Uçakta yer olmadığı için Ankara'ya gidemeyen 60 darbeci Özel Kuvvetler mensubunun ise 16 Temmuz sabahı saat 04:00'e kadar Diyarbakır 4. Ana Jet Üssü'nde beklediği,darbe girişimi başarısız olunca ise birliklerine geri döndüğü ortaya çıktı.

Emniyet yetkilileri darbe için özel olarak hazırlanan ve başarısızlık sonrasında birliklerine geri dönen özel kuvvetler askerlerinin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. FETÖ mensubu olduğu düşünülen ve tehlikeli oldukları iddia edilen 60 askerin belirlenmesi için emniyet ve askeri yetkililer ortak hareket ediyor.



2 etkili tim seçildi



Cuntacı ekibin içinde yer alan Atmaca, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için Ankara'ya doğru yola çıkarılan grubun Lice bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyon hazırlığında olduğunu anlattı. Atmaca, ifadesinde darbeci ekibin Ankara yolculuğu öncesinde yaşananlara yönelik şu bilgileri verdi: "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda bulunurken Tabur Komutanı Binbaşı Fatih Şahin gelerek 'Bir saat içinde operasyona çıkyoruz, gerekli hazırlıkları yapın' emri verdi. O günlerde Lice'de yapılacak bir operasyonla ilgili hazırlık içindeydik. Bu emir üzerine hemen hazırlıklarımızı tamamladık. 2 tabur halinde içtimaya geçtik. Ayrı ayrı taburlar halinde iki otobüse binerek Diyarbakır Havaalanı'na gittik. Havaalanında bekleyen bir kargo uçağına kapasite nedeniyle 1. ve 3. timlerin binmesi talimatı verildi."

Terzi korunuyordu



"Fatih Binbaşı'nın 1. ve 3. timi seçmesindeki amacın ise 1. timin kıdem ve tecrübe olarak üstün olması, 3. timin ise teçhizat olarak tam donanımlı olması olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde uçağa bindik, aramızda görevin ne olacağına ilişkin konuşmalar geçti. Fatih Binbaşı sürekli talimatlar veriyor ve sürekli sessiz olmamız gerektiğini söylüyordu. Şarjörlere mühimmat basılması konusunda talimat verdi, çatışmaya hazırlıklı olmamız konusunda bizi uyardı.

Uçak içinde Semih Terzi'nin ön tarafta olduğunu gördüm. O ana kadar kendisini Diyarbakır'da görmemiştim. İniş yapıldıktan sonra 14 kişilik bir grubun Semih Terzi'yi koruması için seçilmesini istedi. Tahmini saat 01:40 gibi Ankara'ya iniş yaptık. Uçak indikten sonra seçilen kişiler ayrı ayrı helikoptere bindi, bu helikopterler ile Özel Kuvvetler Komutanlığı kışlasına indik."