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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi gecesi hayvanlar unutulmadı: Yarın ne olacağı belli değil, mamaları kapıya koyuyorum…

15 Temmuz gecesi, şu ana kadar bilinen 2 köpek F-16'ların sesinenden korkup kalp krizi geçirmişti

20 Temmuz 2016 06:56

15 Temmuz Cuma gecesi yaşanan darbe girişiminde olayların yaşandığı kent merkezlerinde insanlar gıda stoğu yapmak için marketlerde kuyruk oluştururken bir petshop da hayvan dostlarını unutmadı. 

Darbe girişimi hayvanları da etkiledi; 2 köpek kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Petshop, kapısına şu notu yazıp bir miktar da mama bıraktı:

 “Yarın ne olacağı belli değil, zorda kalmayın diye kapıya kedi ve köpek maması koyuyorum.”

Hayvanların Yaşam Hakları Konfedarasyonu’nun yaşanan olaylardan sonra kendi facebook sayfasında paylaştığı  “İnsan-hayvan arasında,insan-doğa arasında,insan-insan arasında BARIŞ İSTİYORUZ” mesajına katılarak ‘normal’ zamanlarda olduğu gibi ‘kriz’ dönemlerinde de sokakta yaşayan canları unutmamanızı diliyoruz.

 

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