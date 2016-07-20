Darbe girişimi gecesi hayvanlar unutulmadı: Yarın ne olacağı belli değil, mamaları kapıya koyuyorum…

15 Temmuz Cuma gecesi yaşanan darbe girişiminde olayların yaşandığı kent merkezlerinde insanlar gıda stoğu yapmak için marketlerde kuyruk oluştururken bir petshop da hayvan dostlarını unutmadı.

Darbe girişimi hayvanları da etkiledi; 2 köpek kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Petshop, kapısına şu notu yazıp bir miktar da mama bıraktı:

“Yarın ne olacağı belli değil, zorda kalmayın diye kapıya kedi ve köpek maması koyuyorum.”

Hayvanların Yaşam Hakları Konfedarasyonu’nun yaşanan olaylardan sonra kendi facebook sayfasında paylaştığı “İnsan-hayvan arasında,insan-doğa arasında,insan-insan arasında BARIŞ İSTİYORUZ” mesajına katılarak ‘normal’ zamanlarda olduğu gibi ‘kriz’ dönemlerinde de sokakta yaşayan canları unutmamanızı diliyoruz.