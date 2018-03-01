Darbe girişimi gecesi 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki olaylar: 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ümit TÜRK İstanbul / DHA - 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Maltepe\'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı\'nda meydana gelen olaylara ilişkin 15\'i tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada verilen mütalaasında, 15 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Cezaevi karşısındaki salonda yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Güner esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, rütbeli 15 tutuklu sanığın \"Cebir ve şiddet kullanarak, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada bu sanıkların ayrıca, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada, tutuksuz 10 sanık hakkında ise, \"işledikleri iddia olunan fiillerin haksızlığı hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri ve suç işleme kasıtlarının bulunmadığı\" belirtilerek bu sanıklara ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesi talep edildi. Bir tutuksuz sanık hakkında ise yeteri delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talep edildi.

