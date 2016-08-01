Darbe girişimi Çaykur Rizespor'u da etkiledi

Darbe girişiminin ardından Çaykur Rizespor'un iki İranlı oyuncusu Mehdi Taremi ve Ramin Rezaeian oyuncusu Türkiye'den ayrıldı. Çaykur Rizespor'un yöneticilerinin başvurusu üzerine olayla ilgili soruşturma açıldı.

Birgün'de yer alan habere göre, Çaykur Rizesporlu her iki futbolcu da ayrılma gerekçesi olarak Türkiye'deki darbe girişimini gösterdi. İran'a giden her iki oyuncunun Çaykur Rizespor'daki durumunu yöneticilerin belirleyeceği ifade edildi.

Sezon başında İran Persian Gulf Pro Lig ekiplerinden Persepolis takımında forma giyen ve geçen sezonun gol kralı olan forvet oyucusu 23 yaşındaki Mehdi Taremi ile aynı takımda forma giyen sağ bek ve orta saha oyuncusu Ramin Rezaeian ile sözleşme imzaladı. Rize’ye gelen iki futbolcu düzenlenen imza töreninin ardından takımın önce Rize, ardından da Avusturya kampına katıldı. İranlı futbolculardan Mehdi Taremi, ülkesindeki bir grup taraftarın başlattığı, 'ülkene geri dön' kampanyası sonrası ailesine yönelik tehditler aldığını gerekçe göstererek kampı terk eden ilk futbolcu oldu.

Çaykur Rizespor yöneticileri FİFA'ya başvuruda bulunacak

İranlı oyuncu Ramin Rezaeian darbe girişiminin ardından korktuğunu söyleyerek ülkesine geri döndü. Dün akşam takımın Avusturya kampını terk eden İranlı futbolcu takım arkadaşlarına yazdığı mesajda, "Türkiye’de savaş çıktı. O kadar tankı ilk defa şehirde gördüm. Gerçekten çok korktum. Dedim ki, ‘Allah’ım ben bu yabancı ülkede Mehdi’siz ne yapayım?’ Mehdi’nin gidişi ile takımda herkesin bana bakışını değişmiş hissettim. Belki böyle değildi, ben öyle hissettim. Ama çok kötüydüm" ifadelerine yer verdi.

Çaykur Rizespor'un yöneticileri, bu durum karşısında FİFA'ya giderek her iki futbolcu için başvuruda bulunacaklarını dile getirdiler.