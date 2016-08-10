"Darbe girişimi başarılı olsaydı, Orgeneral Akın Öztürk Cumhurbaşkanı olacaktı"

Darbe yapmaya kalkışan “Yurtta Sulh Konseyi” isimli oluşumun sadece ismen var olduğunu belirten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konseyin isim isim kimlerden oluştuğuna dair bir tespitin var olmadığı değerlendirmesi yaptı. Öte yandan savcılık yürüttüğü soruşturmanın gelinen aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanı ve eski YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün Cumhurbaşkanı olmasının planlandığını belirtti.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Anayasal Suçlarla Mücadele Suçları Soruşturma Bürosu’nun 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili başlattığı soruşturması sürerken, 15 Temmuz gecesi TRT’de okunan bildiride geçen “Yurtta Sulh Konseyi” isimli illegal oluşumun kimlerden oluştuğuna ilişkin bazı tespitler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri, kamuoyunun ilk günden bu yana merak ettiği “Yurtta Sulh Konseyi” isimli oluşumun içinde kimlerin olduğu sorusuna yanıt aradı. Savcılık kaynaklarından verilen bilgiye göre, “Yurtta Sulh Konseyi” isimli illegal oluşumun sadece ismen var olduğu, soruşturmanın bu aşamasında bu sözde konseyin isim isim kimlerden oluştuğuna dair bir tespitin var olmadığı açığa çıktı.

Darbe gecesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Genelkurmay 2. Başkanı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile bazı kuvvet komutanları bulundukları yerlerden derdest edilerek, Akıncı Üssü’ne götürülmüşlerdi.

Öztürk Cumhurbaşkanı

Savcılık yetkilileri, 2. Başkan Yaşar Güler’in yerine Mehmet Dişli’nin getirileceği, Akıncı Üssü’nde Akar’la görüştürülen Öztürk’ün ise Cumhurbaşkanlığı makamına oturtulacağı olasılıklarının değerlendirildiğini, bu olasılıklara soruşturma sonunda hazırlanacak iddianamede de yer verilebileceğini ifade etti.

"Ben daha kıdemliyim"

Darbe soruşturmasında ele geçirilen atama listelerine göre Öztürk’ün adı, eski Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Güler’in yerine yazılmıştı. Savcılık kaynakları, atama listesindeki görevlendirmelerin darbe girişiminin gidişatına göre şekillendirilebileceği görüşünde. Öztürk de ifadesinde bu ayrıntıya dikkat çekerek, “Beni atama listesinde Genelkurmay 2. Başkanı olarak göstermişler. Ben gerçekte Genelkurmay 2. Başkanı’ndan kıdemliyim” demişti.

Savcılık yetkilileri, Öztürk’ün darbe girişiminin başında, bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı görüşünü de paylaştı. Öztürk, darbe gecesi darbecilerin kuvvet komutanlarını esir aldığı Akıncı Üssü’ndeydi. Öztürk, ifadesinde “Akıncı Üssü’ne vardım. Bir oda içerisinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Tümgeneral Kubilay Selçuk ve Tuğgeneral Mehmet Dişli ile birlikte çay içiyordu. Bana ‘Bunlar bu işi yaptılar, bunlarla konuş ikna et’ dedi. Ben onlarla konuşmaya başladım. Selçuk ve Dişli’ye darbenin başarılı olamayacağını, demokratik kurumların işlediğini, halkın bu işe tepki gösterdiğini anlatıp ikna etmeye çalıştım. Kendilerine itiraz ettikçe bağırıp, çağırdım. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanı’nı da onları ikna etmeye çalıştı” demişti.