Darbe girişimi gecesi tankların gölgesinde mucize doğum

Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde mucizevi bir olay yaşandı. "Anestezi uzmanı Dr. Mehmet Çelik, hastaneye icapçı nöbetçi olarak yetişmeye çalışırken trafikten ve kargaşadan hastaneye yetişemeyen bir kadına doğum yaptırdı.

Doğuma son anda yetişen Dr. Mehmet Çelik, "O kadar şaşırmış ve heyecanlanmıştım ki bebeğin cinsiyetine bile bakmak aklıma gelmedi." dedi.

CNN TÜRK'ün haberine göre, 'Babam ve Oğlum' filminde kadının darbe günü yolda doğum yaptığı sahnenin başka bir darbe sabahı kendi başına geldiğin dile getiren Dr. Çelik o anları şöyle anlattı:

"Altunizade kavşağı yakınlarında trafik tamamen durmuşken biraz ileride bir hareketlenme olduğunu, insanların koşuşturduklarını fark ettim. Bir sağlık problemi olduğunu anlayıp yardım etmek için koştum. Olay yerine vardığımda bir arabanın arka koltuğunda bir kadının sırt üstü yatırıldığını gördüm, doğum başlamıştı. Kendimi tanıtmamla birlikte herkes çekildi ve kısa süre içinde bebek ellerime doğdu. Uzmanlığım kadın doğum olmadığı için çok şaşırdım. Giderken 'Herhalde biri sıcaktan fenalaştı ya da kalp sıkışması' gibi düşünerek gittim. Bir baktım takside bir kadın sırt üstü yatıyor, bebek geliyor. Çok heyecanlandım, inanılmaz heyecan yaşadım.

“Göbeğini iki yerden gazlı bezle bağladım. Muhtemelen bir ilk yardım çantasından çıkan bir bisturi uzattı bir vatandaş. Onunla kestim göbeği ve kendi üzerine düğümledim. Bebeği pışpışladım, hemen ağladı, ayaklarını kontrol ettim, uzatılan bir bezle ağzını temizledim, kalp atışlarını kontrol ettim, gayet iyiydi. Annesinin göğsüne yatırdık yavruyu. Sonra anneye tekrar ıkınmasını söyleyip plasentayı çıkardım. Vajinaya tampon niyetine gazlı bezler yerleştirdim. "Anne de bebek de gayet iyi, hastaneye gidin hemen" deyip arabama döndüm. Olay boyunca sakin kalmaya çalışsam da inanılmaz bir heyecan yaşadım, dakikalar sonra bile elim ayağım hâlâ titriyordu. Bebeğin cinsiyetini soruyor herkes. Bilmiyorum! Bakmak hiç aklıma gelmedi. Bir anda olup bitti her şey ve böylesi bir korkunç günden hayatımın belki de en unutulmaz mesleki anısı çıktı. "Film gibi" diyor pek çok arkadaşım. İtiraf ediyorum, Babam ve Oğlum filmini seyrederken, kadının darbe günü yolda doğum yapmasına burun kıvırıp 'Daha neler' demiştim. Burun kıvırdığım olay başka bir darbe sabahı aynen başıma geldi! Hayat mı garip? Yoksa yaşadığımız ülke mi? İnanamıyorum!"

Dr. Mehmet Çelik bebeğin cinsiyetini öğrenmeden önce şöyle yazmıştı, "Bu kara günde dünyaya gelen, kim olduğunu bırakın, cinsiyetini bile hiçbir zaman öğrenemeyeceğim bu bebeğin güzel bir hayatı olur dilerim. Hayat varsa umut da vardır."

Daha sonra Mehmet Çelik, bunu kendi Facebook hesabından paylaştı. Olay o kadar mucizeviydi ki birden binlerce insan beğendi, yüzlerce kişi paylaştı. Sonra olayın ikinci güzel tarafı ortaya çıktı. Doğumun gerçekleştiği taksinin şoförü bir kadındı. Kadın taksi şoförü Reyhan Soylu Facebook paylaşımını görmüştü ve doktora ulaşmayı başarmıştı: Bebek kızdı.