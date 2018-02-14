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Darbe davasında 267 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58

14 Şubat 2018 14:44

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Polatlı\'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı\'ndaki olaylara ilişkin 330 sanığın yargılandığı davada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, 267 sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, 62 er ve erbaş ile 1 sivil memurun ise beraatini talep etti. 
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, savcının esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi. Bunu üzerine Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş, esasa ilişkin mütalaasında, 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı\'ndaki darbe girişimine yönelik eylemleri özetledikten sonra sanıklar hakkındaki talebini açıkladı. Savcı, sanıklardan 267\'sinin \'anayasal düzeni ihlal\' suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını istedi. Savcı mütalaasında, olay tarihinde vatani görevini yapan 62 er ve erbaş ile 1 sivil memur için ise, \'mahkumiyetlerini gerektirir her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden\' diyerek beraat istedi.  
Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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