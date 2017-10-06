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Darbe bildiri provası, Akıncı Üssü dava dosyasında 

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın görülmesine önümüzdeki hafta devam edilecek

06 Ekim 2017 20:29

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın görülmesine önümüzdeki hafta devam edilecek. Darbe bildirisini, kabul etmesi halinde Genelkurmay Başkanı Orgenal Hulusi Akar\'a okutmayı planlayan darbecilerin, bildiriyi prova ederken çektikleri görüntüler, dava dosyasında yer aldı. 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, dosyada yer alan dijital veriler arasında, darbeci askerlerden eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı olan ancak Akıncı Üssü\'nde yakalanan \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyesi eski Tümgeneral Kubilay Selçuk\'un darbe bildirisini prova ederken çekilen görüntüleri yer aldı.
Görüntülerde önce bir asker tekmil veriyor. Daha sora omzunda rütbe olmayan bir kişi darbe bildirisini okuyor. Arka fonda da, büyük bir Atatürk posteri, Türk Bayrağı ile flama yer alıyor. Yapılan incelemelerin ardından darbe bildirisini prova eden kişi olduğu anlaşılan eski Tümgeneral Kubilay Selçuk, duruşmada verdiği ifadesinde, Akıncı Üssü\'ne ziyaret için geldiğini ve darbe olduğunu da TRT\'de bildiri okunduktan sonra öğrendiğini iddia etmişti. 

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