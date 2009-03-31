Daralma derinleşecek

Ekonomideki küçülmenin en az iki çeyrek daha sürmesi bekleniyor.



Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6.2 daraldı. Böylece ekonomide 2001'den sonra ilk kez küçülme görüldü. Tüketimin azalması ve lokomotif sektörlerden inşaat ve imalat sanayiindeki sert düşüşler küçülmede etkili oldu.



Büyüme rakamlarını değerlendiren ekonomistler ve sanayiciler durumun daha da kötüye gideceğini belirtiyor.



Fortis Ekonomisti Erkin Işık: Son çeyreğin zayıf olacağı önceden biliniyordu. İnşaat sektörünün olumsuz etkisi oldu, sanayideki daralma da buna eklendi. Bu sene için ilk iki çeyrekte de zayıf rakamlar gelecek. 2009'un ilk çeyreğindeki daralma yüzde 10'un üzerine çıkabilir. İkinci yarıya doğru bir toparlanma ihtimali var gibi gözüküyor. Pozitif bir büyüme rakamı görmek için en erken son çeyreği beklemek gerekecek. 2009 daralma beklentimiz yüzde 5. Reel sektör açısından 2001'in de ötesinde bir daralma var. Toparlanmanın ne kadar hızlı olacağı yurtiçi ekonomik politikalara ve gelişmiş ülkelerdeki performansa bağlı olacak.



Finansbank Ekonomisti İnan Demir: Tahmin edildiği gibi iç talepteki keskin daralma belirleyici olan etken. Özel sektör tüketim ve yatırım harcamalarının büyümeye katkısı toplam -8.6 puan. Buna karşılık kamu harcamalarındaki büyümenin 1.4 puanlık katkı yaparak küçülmenin boyutunun daha da derin olmasına engel olduğu görülüyor. Aynı şekilde ihracattaki gerilemeye rağmen ithalattaki daralmanın daha şiddetli olması, net dış ticaret dengesinin büyümeye 5.1 puan katkı yapmasını sağlamış görünüyor. Önümüzdeki dönemde 2009'un ilk çeyreğinde sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin gsöterdiği gibi bu orandan da daha derin bir küçülme bekliyoruz. Negatif büyüme oranlarının 2009'un ilk üç çeyreğinde hakim olacağı ve yılın tamamında küçülmenin yüzde 5.4 olacağı tahminimizi koruyoruz.



Oyak Yatırım Ekonomisti Gülay Elif Girgin: Devletin harcamaları GSYH'yi kurtarmış. Hizmet alımları yüzde 10.1 ile yüksek seviyede gözüküyor. Özel sektörde yatırımlar tarafında 23.5 daralma olmuş. İthalat çok ciddi, yüzde 23 daralma var. Devlet harcamaları ve ithalatta ihracatın üzerinde ciddi daralma, mali aracı kuruluşların faaliyetleri ve tarım GSYH'yi olumlu etkilemiş. 2008'de çok ciddi revizyonlar var. 2009 için yüzde 7 daralma olan görüşümüzü değiştirmiyoruz.

Yatırım Finansman analisti Levent Durusoy: Veri piyasaların beklediğinden daha zayıf geldi. Sanayi üretimindeki yüzde 10 civarinda düşüş toptan ve perakende sektörünü düşündüğümüzden daha kotü etkilemişe benziyor. İnşaat sektöründeki düşüş de yüzde 13.4'le beklenenden daha kötü.



Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci: Tartışmasız daha kötü olacak. Bugünkü işletmelerin durumu itibarıyla sanayinin 2009'un ilk çeyreğinde daha da küçüleceğini düşünüyoruz. Küçülmenin daha da devam edeceğine inanıyorum. Yaz aylarından sonra iyi haberlerin geleceğini düşünüyoruz. 2010'da olayların daha iyi olacağına ve büyümeye döneceğimizi düşünüyorum.

