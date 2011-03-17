'Dar kot giyen kadına tecavüz edilmez'

T24 - İzmit’te tecavüz iddiasıyla tutuklu yargılanan G.K.’nın avukatı, tecavüze uğradığı iddia edilen kadının, olay günü kot pantolon giydiğini ve kot pantolon varken tecavüz etmenin mümkün olmadığını ileri sürerek, müvekkilinin beraatini istedi.



26 Kasım 2010 tarihinde meydane geldiği iddia edilen tecavüz olayında, emlakçılık yapan G.K., kendisine iş için başvuran Z.S.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan G.K., 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı.



Duruşmada, tutuklu G.K. suçlamaları kabul etmezken; avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu ise olay günü Z.S.’nin üzerinde dar kot pantolon bulunduğunu belirterek, bu şekilde tecavüzün de fiziken mümkün olmadığını iddia etti.



Avukat Küçükosmanoğlu İtalyan Yargıtay’ının da buna benzer bir kararı olduğunu, Z.S.’nin ifadelerinin dışında da bir kanıt olmadığını belirterek müvekkilinin beraatini istedi. Sanık G.K. tahliye olmazken, duruşma ertelendi.





