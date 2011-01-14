Dar gelirlinin suyuna yüzde 15 zam





MEHMET DEMİRKAYA - T24



İSKİ, mahkemenin kademeli su tarifesini iptal etmesi üzerine, konutlar için tek bir tarife belirledi. Yeni tarifeye göre, az su kullanmaya özen gösteren dar gelirliler için suya yüzde 15 zam yapılmış oldu. Çok su kullananlar için ise yeni tarife yüzde 50’ye varan bir indirim öngörüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi dün, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu olarak toplandı. İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeli ve 2011 yılı su tarife tekliflerini görüşen Meclis, zaman zaman AKP ve CHP’lilerin sert tartışmalarına sahne oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Ergün Turan, bir yurttaşın başvurusu üzerine, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin su tarifelerinde uygulanan kademeleri iptal ettiğini belirtti. Konutlar için, kullanılan suyun miktarına göre 3 ayrı tarife uygulandığını, bu tarifenin mahkeme kararı nedeniyle iptal edildiğini ve İSKİ’nin tek bir tarife belirlediğini belirten Turan, “Bu değişiklik, mahkeme kararı nedeniyle yapıldı. Bu karar temyiz aşamasında. Mahkemenin kararı bozulursa yine eski tarifeye dönülecek” dedi.



CHP Grup Başkanvekili Atalay Oğul, yapılan değişikliğin, gerekçesi nasıl açıklanırsa açıklansın özellik dar gelirliler için suya zam demek olduğunu savundu. Oğul daha sonra şunları söyledi:

“Daha az gelirli vatandaşlar için bu bal gibi zam. Hem de ciddi anlamda zam yapılmıştır. Getirilen bu tarifeyle, her sabah jakuzisini doldurup keyifle yıkanan için ise bir indirimdir”.



AKP’li bazı meclis üyelerinin CHP’li Atalay Oğul’a “Demagoji yapma, ortada mahkeme kararı var” diyerek laf atması üzerine mecliste yer yer gerginlikler oldu. CHP’liler bu sataşma üzerine, mahkemenin bir fiyat belirlemediğini, en düşük tarifenin getirilmesi halinde kendilerinin de bu teklife oy vereceklerini söyledi.



Ancak CHP’nin getirdiği bu teklif AKP’lilerin oylarıyla reddedildi. Yeni tarife, zaman darlığı nedeniyle komisyona gönderilmeden, teklif karar olarak oylandı. CHP’nin karşı çıktığı yeni tarife AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi.



Yeni tarife



Konutlarda suyun metreküp fiyatı, kdv hariç 2.88 TL., işyerlerinde kdv hariç 6.25 TL. Genel ve katma bütçeli kuruluşlar için kdv hariç 4.50 TL., Sanayi ve şantiye için kdv hariç 6.50 TL., Toplu su(Belediyelere verilen) kdv hariç 2.84 TL., köy tarifesi ise 0,72 TL.



