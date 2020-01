Dany Galatasaray'da!

Sarı-kırmızılılar Gaziantepspor'un defans oyuncusu Dany'yi 4 yıllığına renklerine bağladı. Dany için 3.3 milyon Euro bonservis ödenecek.

Sarı-kırmızılılar Gaziantepspor'un defans oyuncusu Dany'yi 4 yıllığına renklerine bağladı. Dany, 4 yıl için 4.4 milyon Euro alacak.

Galatasaray'dan borsaya yapılan açıklamada, "Oyuncuya ise 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarının her biri için 1 milyon Euro, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının her biri için 1.2 milyon Euro sabit transfer ücreti ve her sezon için 10 bin Euro maç başı ücreti ödenecektir" denildi.

1986 doğumlu Dany Nounkeu futbola Fransa'nın FC Metz altyapısında başladı. 2005-2006 sezonunu Metz'de geçiren Dany, 2006-2008 yıllarında CSO Amnéville takımında forma giydi ve 2008-2009 sezonunda Pau FC'ye transfer oldu. Burada kendini gösteren Dany, önce Toulouse'a, 1 Eylül 2010'da da Gaziantepspor'a geçti.