Dansçılar için komik gerekçe

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'İzleyicileri coşturamıyorlarmış'

‘Tempoyu düşürüyorlar’

Ponpon kızların basketbol şampiyonasındaki Rusya maçındasahaya çıkarılmaması dün de Reuters haber ajansına konu olmuştu. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre;Türkiye Basketbol Federasyonu, Dünya Basketbol Şampiyonası’nda izleyicinin beğenisini toplayan ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği maçta sahaya çıkarılmayan Ukraynalı dans grubu Red Foxes’un sansürlenmediğini, “izleyiciyi coşturamadığı için” sahaya çıkarılmadığını savundu.Şampiyonanın organizasyonunu yapan ve ponpon kızlarla ilgili kararı veren Türkiye Basketbol Federasyonu, kararın siyasi değil stratejik olduğu savunmasını yaptı. Kızların gösteri yapmamasına siyasi bir anlam yüklemenin doğru olmadığını ileri süren kaynaklar, hükümetten de böyle bir talep gelmediğini savundu. Kızların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun izlediği Türkiye-Yunanistan maçında da sahne almadığını anımsatan kaynaklar, grubun “izleyiciyi coşturamadığını” belirtti.Kaynaklar, “Ponpon kızlar tempoyu düşürüyor, seyirciyi coşturamıyorlar. Verilen aralarda 12 Dev Adam, Kıraç’ın milli takımımız için özel bestelediği ‘Tam Zamanı Şimdi’, Gençlik Marşı ve 10. Yıl Marşı’nı çalarak seyirciyi diri tutmaya çalışıyoruz” dedi..