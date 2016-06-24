Dans gösterisi için hedef gösterilen dekan vekili görevden alındı

İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde sergilenen dans gösterisinde ramazan ayına uygun olmayan kıyafetler giyildiği gerekçesiyle velilerin şikâyet ettiği öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Başlar, YÖK tarafından görevden alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Tınaztepe Kampüsü’nde bulunan anfitiyatroda, çeşitli bölümlerden mezun olan 2 bin öğretmen adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.



Törende, aralarında fakülte öğrencilerinin de yer aldığı üniversite öğrenci topluluklarından DİFAT’ın (Dokuz Eylül Türk Folklorünü Araştırma Topluluğu) Zeybek ve Karadeniz yöresi oyunları ile Hint dansları gösterisi yapıldı.



DHA'nın haberine göre; dansçıların kıyafetlerinden rahatsız olan bazı veliler, YÖK’e fotoğrafla şikayette bulunduğu öne sürüldü. Ramazan ayı dolasıyıyla kıyafetlerin uygun olmadığı yönündeki şikayetin ardından YÖK, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Süleyman Başlar’ı faks talimatıyla görevden aldı.

Bir dönem asaleten dekanlık yapan, bir süre önce ise yüzde 90 oy oranıyla seçimi kazanmasına karşın vekil olarak tutulan Prof. Dr. Süleyman Başlar, doğal yaşam alanı dahil, imza attığı birbirinden özel projeler nedeniyle seçimler öncesi asaleten atanmasını beklerken, kendi insiyatifinde olmadan gerçekleşen bir dans gösterisi nedeniyle görevden alınmasının çok ağrına gittiğini söyledi.

"Şortlu kıyafetleri hiç görmedim"

Mutaassıp bir kimliği olan, atanmayı bekleyen bir yöneticinin Ramazan ayında böyle bir gösteriyi hazırlamasının mümkün olmayacağını ifade eden Başlar, "Atanmayı bekleyen bir insanın kendi kendine kumpas kurması mümkün olur mu? Bu öğrenciler sadece bizim fakülte öğrencilerinden değil, üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Kuliste görevli arkadaşlarım, denetimlerinde şortlu kıyafetleri hiç görmediklerini, anons edilmeleriyle bir anda sahnede belirdiklerini söylüyorlar.



Bu sahnede onlarca kez, diğer birçok sahnede yüzlerce kez sahnelenmiş gösterileri bulunan bu öğrencilerin bizim fakültenin mezuniyet töreninde, benim bilgim dışında sahneye çıkması mı kabahat? Üstelik yapılan gösteri de gayri ahlaki bir gösteri değil ve iddia edildiği gibi o fotoğrafları çekenler veli değil. YÖK’e gönderilen ve basında yer alan fotoğrafların da veliler tarafından çekildiği, gösterilerin de veliler tarafından ayıp karşılandığı da küllüyen yalan. Çünkü fotoğrafların çekim açısının göstergesi muhalifleri gösteriyor" diye konuştu.

"Belki de diğer rektör adaylarını farklı atraksiyonlarından..."

Oynanan oyunun sadece kendisine değil, rektörlük seçimlerine yönelik de bir oyun olduğunu iddia eden Başlar, "Rektörlük seçimleriyle bunu birleştirip yüzde 90 oy almış olan bana değil, rektörlük seçimine yönelik de bir oyun. İç içe girmiş benim atanmamı engellemeye çalışan, belki de rektör adaylarının farklı atraksiyonlarından diye düşünüyorum" diye konuştu.