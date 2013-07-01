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Dünya

Dans ettikleri için öldürüldüler

Pakistan’ın kuzeyindeki Chilas adı kasabada, 15 ve 16 yaşındaki iki kız kardeş kendilerini yağmur altında dans edip şarkı söylerken videoya çektikleri için öldürüldü

01 Temmuz 2013 15:05


Pakistan’da iki genç kız, yağmur altında şarkı söylerken çektikleri video internet ve cep telefonları arasında yayılmaya başlayınca öldürüldü.

Pakistan’ın kuzeyindeki Chilas adı kasabada, 15 ve 16 yaşındaki iki kız kardeş kendilerini yağmur altında dans edip şarkı söylerken videoya çektikleri için öldürüldü.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Noor Basra ve Noor Sheza adındaki kardeşler, 6 ay önce çektikleri video kısa sürede yaşadıkları kasabada yayıldı.

Bölgenin yerel gazetesi Dawn, kızların evine 5 maskeli adamın girerek ateş açtığını, kardeşlerin yanı sıra annelerinin de öldüğünü yazdı. Polis, genç kızların üvey ağabeyinin videoyu ailelerinin onuruna hakaret olarak gördüğü için saldırıyı planladığını öne sürdü.

Pakistan’da son bir yıl içinde 900 kadın, kan davası nedeniyle öldürüldü. Yine aynı bölgede 5 kadın ve 2 erkek bir düğünde şarkı söyledikleri gerekçesiyle öldürüldü.

 

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