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Yaşam

Dans ederken 3. kattan düştüler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir otelin bar kısmında masada dans eden çift, dengelerini kaybederek pencereden aşağı düştü.

01 Mayıs 2011 03:00

T24 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir otelin bar kısmında masada dans eden çift, dengelerini kaybederek pencereden aşağı düştü.




Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi'ndeki bir otelin 3. katındaki bar kısmında, arkadaşı Alper Şahin ile masanın üzerinde dans eden Emine Bal, bir süre sonra alkolün etkisiyle dengesini kaybederek erkek arkadaşının üzerine yıkıldı. 


Birlikte sendeleyerek pencereye dayanan çift, pencerenin açılmasıyla yaklaşık 10 metreden otel önündeki park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.


Yaralanan çiftten Bal, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine, Şahin ise Özel Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. 


Sağ bacak ve kolunda kırık olduğu belirlenen Bal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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