Dans eden müzikçalar Rolly Türkiye'de

ABD'de piyasaya sunulduğunda büyük ilgi gören Sony'nin yeni müzikçaları Rolly biraz gecikmeli olsa da Türkiye'de satışa sunuldu.Yeni yıl için birbirinden farklı hediye seçenekleri sunan Sony, yapay zekâ ve taşınabilir ses teknolojisindeki yeniliklerinin bir sonucu olarak geliştirdiği "Rolly" ile benzersiz bir hediye vermek isteyenlerin tüm beklentilerini karşılamayı hedefliyor.Müziğin ritmi ile dönüp dans eden ve avuç içine sığan eşsiz tasarımı ile fark yaratan Rolly mükemmel ses kalitesini hareket yetenekleri ile bir araya getirerek benzersiz bir eğlence deneyimi sunuyor.Rolly'nin hareket yeteneğini tekerlekler, kollar ve dirseklerden oluşan altı hareketli parça sağlıyor. Bu parçalar 700'den fazla farklı renk sunabilen iki halkanın ahenginde çalışıyor. Bir dijital amplifikatör ve iki 180 derecelik yatay neodimyum mıknatıslı karşılıklı stereo hoparlör, kullanıcıların bulundukları odanın her yerinde cihazdan mükemmel ses kalitesi almasını sağlıyor.