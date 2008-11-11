T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Dans eden müzikçalar Rolly Türkiye'de

Sadece basit bir medya oynatıcı değil, yerinde duramayan bir oyuncak. Sony Rolly nihayet Türkiye'de!

11 Kasım 2008 02:00

ABD'de piyasaya sunulduğunda büyük ilgi gören Sony'nin yeni müzikçaları Rolly biraz gecikmeli olsa da Türkiye'de satışa sunuldu.

Sony'den dans eden mp3 çalar - FOTOGALERİ
Rolly; sıradışı bir mp3 çalar - VİDEO

Yeni yıl için birbirinden farklı hediye seçenekleri sunan Sony, yapay zekâ ve taşınabilir ses teknolojisindeki yeniliklerinin bir sonucu olarak geliştirdiği "Rolly" ile benzersiz bir hediye vermek isteyenlerin tüm beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Müziğin ritmi ile dönüp dans eden ve avuç içine sığan eşsiz tasarımı ile fark yaratan Rolly mükemmel ses kalitesini hareket yetenekleri ile bir araya getirerek benzersiz bir eğlence deneyimi sunuyor.

Rolly'nin hareket yeteneğini tekerlekler, kollar ve dirseklerden oluşan altı hareketli parça sağlıyor. Bu parçalar 700'den fazla farklı renk sunabilen iki halkanın ahenginde çalışıyor. Bir dijital amplifikatör ve iki 180 derecelik yatay neodimyum mıknatıslı karşılıklı stereo hoparlör, kullanıcıların bulundukları odanın her yerinde cihazdan mükemmel ses kalitesi almasını sağlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24