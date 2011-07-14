-DANS DÜNYA KUPASINDA BRONZ MADALYA BODRUM (A.A) - 14.07.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Zeynep Okçu Bale Okulu öğrencileri, Dans Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kupaya, 22 ülkeden 113 okul ve yaklaşık bin 800 dansçı katıldı. Dansçılar yarışmada klasik bale, çağdaş dans, jazz dans gibi değişik kategorilerde gösteriler sundu. Yarışmada 10-14 Yaş Gruplar Kategorisi'nde Almanya birinci, İngiltere ikinci, Zeynep Okçu Bale Okulu öğrencileri ise koreografisi Zeynep Okçu'ya ait ''Tide'' (Med-Cezir) isimli dansla bronz madalya kazandı. Okulun öğrencileri ayrıca 18 Yaş Üstü Gruplar Kategorisi'nde ''La Seine'' adlı koreografiyle dünya dördüncülüğü ve 10-14 Yaşarası Gruplar Kategorisi'nde Kuğu Gölü Balesi'nden ''Prensesler'' isimli dansla dünya beşinciliğine layık görüldü. Yarışmada dereceye girenlere madalyaları törenle verildi. Törenin ardından Türkiye'ye dönen dansçılar provalara yeniden başladı. Okulun kurucusu ve öğretmeni Zeynep Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmada oldukça başarılı ekiplerin yer aldığını belirterek, ''Her ülke, kendi ülkesinde önce bölgesel, ardından da bölge birincilerinin katıldığı ulusal bir yarışma düzenliyor. Ulusal yarışma birinciliğini ya da ikinciliğini kazanan okullar Dünya Kupası'nda yarışma hakkını kazanabiliyorlar'' dedi. Okçu, geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de Türkiye'ye madalya ile dönmenin haklı gururunu yaşadıklarını ve Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmanın kendileri için en büyük ödül olduğunu söyledi. Zeynep Okçu Bale Okulu'nda şu anda 40 civarında öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Okçu, ''Okulumuzda 3.5-18 yaşları arasında öğrenciler var. Baleye ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Ama çocuğun yeteneğine göre, vücut yapısına göre ideal bir yaş vermek çok zor. Bu durum çocuktan çocuğa değişir. Biz maalesef uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden tek okuluz. Yarışmalarda Zeynep Okçu Bale Okulu olarak değil Türk takımı diye anons ediliyoruz. Madalya törenine Türk bayrağı ile çıkıyoruz. İstiklal Marşı okunuyor açılış törenlerinde ve orada ülkemizi temsil etmekten çok büyük gurur duyuyoruz'' diye konuştu. Zeynep Okçu Bale Okulu öğrencileri geçen yıllarda da Japonya, ABD, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Almanya, İskoçya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde katıldığı yarışma ve festivallerde çeşitli dereceler elde etmişti.