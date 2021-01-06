Danny Drinkwater Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'la anlaşmaya vardı.
Kasımpaşa, Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Danny Drinkwater kimdir?
Daniel Noel Drinkwater (5 Mart 1990), son olarak Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapmış İngiliz millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2008 yılında Manchester United kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Huddersfield Town, Cardiff City, Watford, Barnsley, Leicester City ve Chelsea kulüplerinde oynadı.